El Correcull, una nova modalitat esportiva que uneix activitat física i respecte pel medi ambient, mobilitza aquest mes de març 14 centres educatius i 571 alumnes de la Xarxa d’Escoles del Parc Natural de Cap de Creus, amb la intenció de netejar un total de 42 quilòmetres de camins d’entorn natural. Els professors d’educació física han estat els encarregats de dissenyar els itineraris, per tal de definir bé els trams que assumeix cada grup d’estudiants. Es tracta de sortir a córrer i anar recollint les deixalles que es van trobant pel camí.

Els més de mig miler d’alumnes que mou aquesta iniciativa són de l’Institut-Escola Caritat Serinyana Cap de Creus, de Cadaqués; l’Escola Puig d’Esquers, de Colera; Les Clisques, del Port de la Selva; Pompeu Fabra, de Llançà; Martí Inglès, de Palau-saverdera; l’escola de Pau; Sant Jaume, de Portbou; Santiago Ratés, de Vilajuïga; Montserrat Vayreda, Els Grecs, Jaume Vicens Vives, Centre Escolar Empordà i Narcís Monturiol, de Roses. A més, joves dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior de l’Institut Illa de Rodes es fan càrrec de monitorar les activitats.

Més que una marató

«La suma de tots els itineraris de neteja supera els quaranta quilòmetres, distància que està per sobre d’una marató», afirma el professorat responsable del Correcull, i hi afegeixen que «cada centre educatiu ho fa en una data diferent, al llarg de tot el mes de març». El Servei Educatiu de l’Alt Empordà i el parc de Cap de Creus han creat la xarxa d’escoles aquest curs, amb l’objectiu de dinamitzar la implicació de la societat en la millora i el coneixement del nostre territori i alhora crear un sentiment de lligam i pertinença amb el parc i la seva conservació. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa Sersall també col·laboren en la campanya mediambiental i, entre les accions que han empès, hi ha l’aportació dels kits de material en préstec per dur a terme la recollida de residus al parc natural.

Una pràctica ideada pel suec Erik Ahlström

El suec Erik Ahlström va tenir la idea de crear la modalitat esportiva Plogging, que s’ha estès arreu del món. El terme és el resultat de la fusió de la popular paraula anglesa running i de l’expressió sueca plocka upp, que significa recollir. A Catalunya, aquesta nova manera de fer ha estat impulsada per la Fundació Kilian Jornet. Fa només unes setmanes, el mateix corredor de muntanya Kilian Jornet va estar en contacte amb l’alumnat i els docents de la Xarxa d’Escoles del Parc Natural de Cap de Creus, coincidint amb el fet que la seva mare, la mestra Núria Burgada, va pronunciar una conferència El nostre planeta, el nostre compromís. A Catalunya, el Plogging rep el nom de Correcull, que uneix l’acció dels verbs, córrer i recollir. Però, com diuen al Servei Educatiu de l’Alt Empordà, aquesta paraula també permet una combinació de lletres: «Recollir i cor. Que ve a ser el mateix que dir recollir amb el cor».