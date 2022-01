El Correcull uneix la pràctica esportiva amb el respecte pel medi ambient: es tracta de sortir a córrer i anar recollint les deixalles que els corredors es van trobant pel camí. Núria Burgada Burón (1960) es va jubilar de mestra, de l’escola rural Ridolaina de Montellà del Cadí, el setembre del 2020, i és una apassionada de la natura. Aquest dijous, 27 de gener, convidada per la Xarxa d’Escoles del Parc Natural del Cap de Creus, i amb la col·laboració del seu fill, Kilian Jornet, ofereix una conferència a tot l’alumnat, que han titulat El nostre planeta, el nostre compromís. En el decurs de la xerrada, farà una reflexió sobre el planeta que tenim i el que volem i sobre l’activitat del Correcull.

Com a mestra, què és el més important que ha volgut transmetre als seus alumnes al llarg de la seva carrera?

M’ha agradat acompanyar-los en el seu procés de creixement personal, emocional i social, potenciant les seves habilitats, la seva autoestima, l’esperit crític i el treball en comunitat, fent molt èmfasi en l’estimació, en el respecte i en el coneixement de la natura, especialment de l’entorn més proper.

Què és allò que creu que ha pogut aprendre d’ells?

Dels infants s’aprèn moltíssim. Només has de crear un ambient en el qual tots ens sentim còmodes i deixar que puguin expressar-se. Amb elles i amb ells aprenc a observar, la creativitat, a fer-me preguntes que com a adult ja he perdut i que ja no em feia, maneres diferents de resoldre un mateix problema, la importància del joc...

El títol de la conferència que presenteu a la Xarxa d’Escoles del Parc Natural del Cap de Creus és El nostre planeta, el nostre compromís. Tenim un compromís important amb el planeta, sens dubte. Quin és el seu missatge?

Cadascú, individualment, té un compromís amb la natura, perquè no hem de perdre de vista que som natura i que la necessitem més que ella ens necessita a nosaltres. Per tant, hem d’anar prenent consciència de l’impacte dels nostres actes i anar caminant cap a una manera més regenerativa d’entendre el nostre pas per la Terra. Ja no es tracta només de no contaminar sinó de deixar quelcom de positiu a la natura.

Què és per a vostè la natura?

La natura és casa nostra, és la nostra essència. La natura som nosaltres i tots els éssers vius que hi habitem i els espais físics que ens envolten. Tot allò que hem modificat menys els humans i ens acosta i connecta amb les nostres arrels.

La passió que sent el seu fill per la natura i per la muntanya l’ha heretat de vostè?

El seu pare i jo sempre hem tingut una gran passió per la natura, i per la muntanya en especial. I els fills i filles beuen d’allò que els seus pares fan i senten més del que diuen. I aquí crec que vam transmetre-ho perquè ho sentim, ho estimem, ho coneixem i actuem en conseqüència.

Quan veu els èxits del seu fill, què sent?

Orgull i sobretot que és un referent positiu per a joves i adults.

Quin és aquell consell que li ha pogut donar que per a vostè és important?

Acostar-se amb humilitat a la natura, observar i aprendre sempre, i si estem equivocats rectificar i continuar.

Quin és aquell racó pel qual li agrada perdre’s?

Hi ha molts racons màgics i a vegades no tenen per què ser llunyans. Ara mateix hi ha un racó on em perdo sovint prop de casa. Un cim davant la serra del Cadí que cada cop que hi pujo se m’omple el cor amb la meravellosa vista i em carrego d’energia.

Com s’ha d’aplicar el Correcull?

Correcull és una activitat que vol dir corre o camina o mou-te i cull o recull, és a dir, agafa allò que no hauria d’estar a la natura. És una activitat que, quan la fas per primera vegada, t’adones de la magnitud del problema de la contaminació. Amb aquesta activitat, estem fent que les generacions joves prenguin consciència i canviïn les actituds.