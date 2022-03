Les Escolàpies Figueres és un centre reconegut i valorat pel seu projecte educatiu, que pretén dotar l’alumnat de les competències, les habilitats, els coneixements i els valors necessaris per afrontar els reptes del futur. Es tracta d’una escola innovadora que, cada any, incorpora les millores oportunes perquè els estudiants obtinguin la preparació adequada. Les Escolàpies Figueres organitza visites amb cita prèvia amb l’objectiu d’explicar el seu projecte educatiu a les famílies, conèixer el treball de l’alumnat i entendre la filosofia de l’escola, que està exposada als seus passadissos i aules.

A les Escolàpies, es dona molta importància als mètodes pedagògics que cal utilitzar perquè l’aprenentatge sigui entenedor i amè. Per això, el professorat no deixa de formar-se i s’utilitzen diferents sistemes, com ara les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes o els ambients, en funció del que s’estigui treballant. Els idiomes –català, castellà, anglès i francès– són un pilar fonamental i estan integrats en els diferents continguts curriculars. Per exemple, s’imparteix l’educació física, l’educació visual i plàstica, els escacs (Chess), el teatre (Drama), etc., en llengua anglesa. A més, disposen d’un auxiliar de conversa en anglès i en francès per tal que els estudiants assimilin l’idioma de forma natural.

L’equip de les Escolàpies vetlla pel benestar i el creixement sa del seu alumnat en totes les etapes; per això, cada cicle disposa del seu espai d’aprenentatge i de joc. A més, el professorat acompanya els estudiants de forma individual per tal d’ajudar-los a gaudir d’aquesta etapa educativa i a descobrir allò que realment volen ser. Entre els diferents serveis que l’escola ofereix, cal destacar l’acollida matinal i de tarda; l’Espai Migdia, en què els mateixos professors acompanyen els nens durant l’hora de dinar; la cuina pròpia, on s’elaboren diàriament els menús, i una zona amb llits perquè els més petits puguin descansar. Les Escolàpies Figueres, com a escola cristiana, dona una gran importància a l’educació emocional i als valors; la seva prioritat és educar persones responsables, respectuoses, solidàries i compromeses que tinguin la constància en el treball i la cultura de l’esforç ben interioritzades. Per això, cada any, es treballen dos valors; enguany, són la felicitat i el treball en equip, sota l’eslògan Sumem somriures.

