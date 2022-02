Pescadora i docent, Pat Bros estén els seus coneixements sobre el medi natural a través de tallers sobre conscienciació sobre la problemàtica dels residus, amb l’ajuda de l’Associació Empordà Mar. Al darrer curs, l’Institut Cendrassos de Figueres va acollir les seves xerrades informatives sobre l’ús i els beneficis de la copa menstrual. Alumnes de tercer d’ESO i primer de batxillerat van rebre aquesta proposta sobre el mètode menstrual més sostenible, higiènic i econòmic que hi ha actualment al mercat.

La majoria de residus que produïm diàriament els humans acaben al mar. Aigües infestades de plàstics que posen en perill a centenars d’espècies marines. Els productes d’un sol ús, que un cop han complert la seva funció acaben a les escombraries, són els més perjudicials. Les compreses i tampons són un exemple d’aquests productes amb una vida útil tan reduïda. Es calcula que des de la primera menstruació fins a la menopausa, cada persona que menstrua consumeix al voltant de 15.000 productes menstruals. Cada any es rebutgen cent mil milions de productes d’higiene menstrual en tot el món. Els costos ambientals de la utilització d’aquests productes, que evidentment no són una elecció sinó una obligació, són devastadors. Una compresa tarda al voltant de 300 anys en degradar-se i els tampons cap a 100 mesos.

La copa menstrual és una molt bona opció per reduir dràsticament els residus que provoca anualment els productes menstruals d’un sol ús. Un recipient, generalment fabricat de silicona, que s’introdueix a la vagina durant la menstruació que recol·lecta el sagnat. La seva forma de campana permet una fàcil utilització, proporcionant comoditat i seguretat a les persones que la duguin.

Una opció econòmica, sostenible i higiènica. El seu preu sol rondar els 20 euros i dura cap a 10 anys, tot això permet oblidar-se de qualsevol altre producte menstrual en una dècada, reduint dràsticament els elevats costos que comporta la regla. A més a més, és una de les millors opcions, ja que el material que s’utilitza, la silicona, és molt respectuosa amb la vagina, que el raió o el plàstic dels tampons i compreses.

Per això, Pat Bros, docent i pescadora de Colera, va decidir iniciar les xerrades informatives sobre la copa menstrual. L’Institut Cendrassos de Figueres va rebre entusiasmat la proposta. «És molt important que tothom sàpiga sobre l’ús i els beneficis de la copa» explica Pat Bros. Assegura que és rellevant explicar-ho tant a nens i nenes, perquè segur que tots tenen alguna persona que menstrua amb qui compartir aquesta informació.

Pat Bros continuarà transmetent la seva experiència i coneixements sobre la copa menstrual a tots els alumnes, docents i famílies d’instituts que acullin la seva proposta: La copa menstrual: sostenible, higiènica i econòmica.

Alternatives sostenibles als tampons i compreses

La copa menstrual no és l’única alternativa sostenible a les compreses i tampons d’un sol ús. Els salvaslips i les compreses de tela són una molt bona opció per les persones que han utilitzat la copa i no els ha acabat de convèncer ,o per complementar-la i assegurar que no hi haurà cap mena de pèrdua en tot el dia.

Per la fabricació d’aquests productes, calen quatre tipus de tela que ajuden a la correcta absorció. En primer lloc, compten amb una tela que és la que està en contacte amb la pell i sol ser de teixits naturals o de polièster suau, després tenen la tela absorbent i la impermeable, perquè no traspassi a la nostra roba, i, per últim, la tela decorativa per a la part exterior. Després de cada ús, s’ha de rentar amb aigua freda i sabó neutre, així fins als tres anys que es pot anar reutilitzant.

A part de ser una alternativa sostenible als tampons i a les compreses d’un sol ús, les compreses i els salvaslips de tela són molt més respectuosos amb la nostra pell.