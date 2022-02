Quaranta-quatre dels cinquanta-tres centres educatius de l’Alt Empordà s’inscriuen als cursos de prevenció de conductes addictives que promou el Consell Comarcal, segons fonts del mateix organisme. El pla de prevenció de conductes addictives és un dels plans de prevenció i de capacitació de famílies que ofereix l’administració comarcal, i ja fa vint-i-un anys que s’executa. «A l’inici era un programa petit, en el qual es feien programes preventius als centres de secundària», explica Meritxell Pomés, que és la coordinadora dels serveis d’intervenció socioeducativa del Consell Comarcal. De fet, actualment s’ha inclòs el cicle superior de primària en el programa, i s’hi tracten temes com la pressió de grup, les conductes addictives a les pantalles o les apostes esportives.

A més a més, fa tres cursos escolars que, juntament amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, va llençar un programa amb el qual treballen, no només amb els alumnes, sinó també amb el personal docent de secundària i primària. Aquest programa es diu Enganxa’t a la prevenció de les conductes addictives, i permet que, des del centre educatiu, es pugui treballar amb l’alumnat i les famílies. També permet dissenyar protocols dins l’àmbit del centre, com la regulació de l’ús de dispositius mòbils a l’institut. Aquestes propostes han tingut molt bona acollida i s’hi han acollit 44 centres dels 53 que hi ha a tota la comarca.

Meritxell Pomés manifesta que la intenció és oferir als alumnes una formació «repetida i continuada, per així poder evitar que sorgeixin els casos problemàtics», i aclareix que el que ofereixen són serveis d’assessorament i acompanyament, però no de tractament.

Baixen els consumidors

Per a tirar endavant aquestes accions, el consell utilitza l’entitat de Promoció i Desenvolupament Social (PDS). El psicòleg i tècnic de prevenció de drogodependències d’aquesta entitat, Enric Marcos, desgrana la informació que aporta l’última enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyament de secundària (ESTUDES), promogut dins el Pla Nacional sobre Drogues. En aquesta enquesta, s’observa com entre els estudiants de secundària cada vegada hi ha menys alumnes que consumeixin substàncies addictives, tot i que el consum problemàtic augmenta lleugerament. «És a dir, cada vegada hi ha menys consumidors, però hi ha un consum més problemàtic amb aquells que consumeixen», detalla Enric Marcos.

Les substàncies potencialment addictives més consumides són l’alcohol i el tabac, i, en tercer lloc, s’hi troba el cànnabis. «Sovint ens oblidem de les substàncies legals, com el tabac o l’alcohol, són les que més es consumeixen i a les quals els menors tenen un accés més fàcil, tot i que està legalment restringit», declara Marcos. Destaca que el consum d’aquestes substàncies legals està molt interioritzat en la societat, tanmateix el risc existeix igualment. «Ens venen diverses famílies preocupades pel consum de cànnabis dels seus fills, però en venen molt poques preocupades pel consum d’alcohol».

Amb aquestes dades, PDS estudia la situació i s’adapta a les circumstàncies: «Són programes de tipus preventiu, que observen les tendències de consum, tracten diferents temàtiques i s’anticipen als problemes que potencialment poden aparèixer».

Es treballen els temes d’habilitats socials com la resistència a la pressió de grup, i a mesura que es van apropant les edats dels primers consums, s’hi van incorporant les substàncies. El tabac s’inclou a sisè de primària i primer d’ESO, l’alcohol, a segon i tercer, i el cànnabis, a partir de tercer d’ESO. «El consum d’alcohol i tabac està entre els tretze i els catorze anys d’inici. Per això ho comencen a tractar a partir dels dotze», aclareix Enric Marcos.

D’altra banda, també es treballa amb les addiccions comportamentals, és a dir, aquells comportaments addictius que no impliquen el consum d’una substància determinada. Amb la pandèmia, per exemple, s’ha incrementat el nombre d’actituds addictives amb les pantalles, però també hi ha presents el joc online o les apostes esportives.

Tot i això, des de PDS expliquen que el nombre de casos es deu a l’augment de temps que s’ha dedicat a les pantalles, i que l’ús dels dispositius no té per què ser negatiu.

De fet, Enric Marcos trenca una llança explicant que l’edat amb la qual els infants reben el seu primer dispositiu mòbil s’ha estancat en el pas de l’educació primària a la secundària.

Alternatives educatives

El Consell Comarcal, amb un conveni amb la Conselleria d’Interior de la Generalitat, ofereix, als menors sancionats per tinença o consum de drogues, una alternativa a les sancions econòmiques. «Als menors d’edat sancionats per consum de drogues a la via pública o tinença de drogues a la via pública, que són delictes que existeixen per a tota la població i impliquen multes a partir de 600 euros, se’ls ofereix la possibilitat de substituir la sanció econòmica per una intervenció educativa i preventiva amb els menors».

Consta de vuit sessions, dues amb el menor i la seva família, tres només amb el menor i tres només amb la seva família. Perquè es retiri la sanció han d’haver assistit a les sessions formatives corresponents les dues parts.

Amb totes aquestes iniciatives, el Consell Comarcal aposta per dotar l’alumnat empordanès i a les seves famílies d’un currículum escolar preventiu perquè prenguin consciència a l’hora d’entrar en contacte amb aquestes substàncies i elements addictius.