L’Ajuntament de Sant Pere Pescador disposa, per aquest any 2022, d’un pressupost que puja a uns 3,4 milions d’euros, i que l’alcalde, Agustí Badosa, qualifica de «continuistes respecte al 2021». Badosa explica que pretenen fer bonificacions als sectors afectats durant els anys 2020 i 2021. L’objectiu principal del consistori és l’adquisició dels terrenys que encara són urbanitzables, a tocar del pavelló municipal d’esports i l’escola, perquè s’hi pugui fer la pròxima ampliació del col·legi Llagut.

«Posarem a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat aquest terreny, d’uns 8.000 metres quadrats, que es destinaria a diferents usos», indica l’alcalde. A banda de donar lloc a l’ampliació de l’escola, allà es construiria el nou dispensari mèdic. «Amb la Covid, l’actual dispensari se’ns està fent petit, però, com a pas intermedi, posarem mòduls prefabricats a l’edifici actual per esponjar el dispensari», sosté Badosa.

Nous punts de llum

El pressupost santperenc també permetrà la substitució d’un miler de punts de llum per leds, a més d’executar i deixar disponible la deixalleria municipal amb una subvenció de l’Agència Catalana de Residus. «Ho farem en coordinació amb el Consell Comarcal, perquè aquests serveis estaran cada cop més mancomunats a escala supramunicipal», diu Badosa, que afegeix que volen continuar embellint les entrades del poble, com la de Torroella de Fluvià. A través del programa Next Generation, el consistori santperenc ha obtingut ajut pels carrils bici escolars i l’economia verda.

D’altra banda, després de tancar el 2021, a Sant Pere, s’ha valorat que cal ajustar diversos aspectes per ser capaços d’afrontar el 2022 amb millors condicions, i d’entre aquestes, i en especial, l’atenció al ciutadà. «Cal que el ciutadà apreciï una millora en l’atenció i resolució dels seus temes i pel que fa al treball intern, ser més eficients», diu el consistori.