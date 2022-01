El Departament d'Educació s'ha mostrat "optimista" tot i l'allau de baixes de professorat per covid en el retorn a les aules després de Nadal. "De totes les baixes que hem cobert, la franja majoritària és de curta durada. Això ens dona una visió optimista, en el sentit que aquesta setmana vinent recuperarem efectiu", ha afirmat aquest dissabte la directora general de Professorat i Centres Educatius Públics, Dolors Collell, a Rac1.

"Ha estat una setmana difícil, amb més complexitat des del punt de vista del personal docent", ha admès Collell, que també ha parlat sobre els infants que no van a classe per por de contagiar-se: "Si es produeix algun cas d'aquests, l'obligació dels centres és treballar-ho amb la família i amb l'alumne".

"No tenim la xifra de casos perquè són els centres els que gestionen l'alumnat que no hi assisteix sense motiu justificat", ha continuat la directora general de Professorat i Centres Educatius Públics, que ha finalitzat anunciant que integraran més de 130 professionals de suport per aquests casos, en el marc del Programa d'Educació Emocional.