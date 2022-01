Tota la comunitat educativa de l'Escola Anicet de Pagès de Figueres s'ha unit per reclamar a l'Ajuntament que la seva conserge Isabel pugui conservar el seu lloc de treball, després que els han comunicat que ha d'abandonar aquesta plaça per deixar el lloc a una altra persona. Docents i alumnes han fet una marxa des de l'escola, situada al barri de la Marca de l'Ham, fins a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per protestar sobre aquesta situació. Els mestres, alumnes i famílies coincideixen a destacar «la bona feina de la conserge, Isabel, que porta dos anys i deu mesos al centre».

L'equip directiu de l'escola explica que es van fer reclamacions per demanar que no torni l'anterior conserge i que la Isabel pugui ocupar aquesta plaça, perquè ha demostrat ser una persona molt competent i amb una actitud molt bona envers els nens i les nenes i les seves famílies. «La Isabel ha aconseguit fer-se molt apreciada i estimada pels mestres, l'alumnat, les famílies i tota la comunitat educativa», afirmen els representants de l'escola. De fet, també subratllen el vincle que ha creat amb les famílies, fet que consideren «molt important» per la situació del centre. «Al cap i a la fi, una escola és com una família, i si està ben avinguda, les coses funcionen", apunten des de l'escola. A tot això, protesten perquè el relleu de la Isabel serà l'anterior conserge i lamenten que «una persona amb tanta professionalitat» com la seva conserge s'hagi de quedar sense feina. A més a més, l'equip directiu de l'Anicet de Pagès destaca que «la plaça no està opositada, i que per tant no pertany a ningú».

Per protestar contra la decisió municipal, els mestres i els prop de 300 alumnes de Primària de l'escola han fet, aquest divendres, 14 de gener, una marxa des de la Marca de l'Ham cap a l'Ajuntament de Figueres i un cop s'han concentrat a la plaça han llançat proclames perquè la Isabel es quedi al centre. La marxa ha conclòs amb la lectura d'un breu manifest a càrrec de la secretària de l'equip directiu, Anna Surrell, en el qual la comunitat educativa reclama la continuïtat en el lloc de treball de la Isabel: «Cal conservar el que funciona». Finalment, han procedit a l'entrega del manifest i de les firmes dels mestres, famílies i comunitat educativa a l'Ajuntament. Abans de tornar cap a classe, els alumnes han dipostitat les pancartes que han alçat durant l'acte reivindicatiu a la porta de l'ajuntament, mentre resten a l'espera d'una resposta de l'administració.

Mentre que les classes de Primària s'han desplaçat fins a la plaça de l'Ajuntament, els petits del nivell d'Educació Infantil de l'Anicet de Pagès han fet un acte similar a la plaça del barri de la Marca de l'Ham. La protesta s'ha decidit aquest divendres mateix, ja que se'ls va comunicar la situació tot just ahir. Aquest mateix divendres, abans de començar la marxa, des de l'escola han avisat a l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, sobre la seva intenció d'expressar amb una concentració la seva queixa.

L'Ajuntament de Figueres s'ha pronunciat a l'entorn d'aquest tema per informar que, erròniament al que diu l'escola, la plaça de conserge sí que està coberta per la persona que ara ha de retornar a la seva feina, és a dir, l'anterior conserge. Aquesta persona ha estat durant tot aquest temps ocupant una altra plaça municipal i ara li pertoca tornar al seu anterior lloc de treball, a l'Escola Anicet de Pagès, segons fonts municipals. Les mateixes fonts asseguren que tenen la intenció de solucionar la situació de la Isabel.