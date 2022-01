La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, han lliurat avui el distintiu d'Escola Verda als 23 nous centres que s'incorporen enguany a la Xarxa d'Escoles Verdes. De l'Alt Empordà, s'afegeixen dues llars d'infants municipals: Lilaina, de Figueres; i Passet a passet, de l'Armentera. Amb aquestes, són 18 els centres educatius de la comarca que tenen aquest distintiu.

Per obtenir el distintiu, el centres han d’haver realitzat la formació corresponent i disposar d’un Pla d’Educació per a la Sostenibilitat. Així, seguint les línies que marca el projecte d'Escola Verda i les d'avaluació i estudi previ de cada centre, les dues llars d'infants altempordaneses estan treballant aquest curs 2021-22 en educar per a la sostenibilitat.

A la Llar d'Infants Lilaina, de Figueres, han modificat el Pla Educatiu del Centre (PEC) i la Programació General Anual (PGA) per poder deixar per escrit els objectius que consideren rellevants per avançar amb el projecte de la Xarxa d'Escoles Verdes. Alguns d'aquests són, utilitzar productes ecològics per a la neteja del centre; comprar materials de joc que siguin perdurables en el temps, que estiguin fets de materials naturals o no contaminants; i incloure aliments ecològics i de proximitat en el menú.

Valorant el medi natural com una eina educativa cap a la sostenibilitat, la llar d'infants vol fomentar propostes d'aprenentatge com el jardí o l'hort, amb els infants i les famílies. Pel que fa al reciclatge, des del centre es preocupen perquè les famílies disminueixin l'ús de plàstic (d'ampolles d'aigua o de la roba dels recanvis). Per una altra banda, aposten perquè al servei de càtering s'elimini el paper d'alumini de les safates de menjar i les bosses de plàstic. D'una altra, treballen per reduir els envasos de plàstic dels productes de neteja i prioritzen la compra de productes que no siguin d'un sol ús.

Per fiscalitzar tota aquesta feina i fer un seguiment i avaluació, s'ha creat la Comissió d'Escola Verda, formada per famílies i l'equip educatiu.

A l'Armentera, la Llar d'Infants Passet a passet està desenvolupant aquest curs diferents plans d'acció mediambientals. Potencien el reciclatge amb els infants amb diversos contenidors repartits pel centre, per tal de poder reciclar els diferents tipus de residus que es generen a la llar d'infants. Al pati, han renaturalitzat l'espai fent cura dels elements naturals que disposen. I també han creat un Comitè Ambiental format per les famílies que vulguin i les educadores, per valorar i fer créixer el projecte d'Escola Verda establert fins ara i poder-lo millorar.

859 centres educatius

Amb els 23 centres que han rebut avui el Distintiu, ja són 859 centres educatius que tenen el Distintiu d’Escola Verda, 702 dins la Xarxa d’Escoles Verdes i 157 en xarxes locals de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).

En el decurs de l’acte, la consellera Jordà ha afirmat que “la tan desitjada transició de Catalunya cap al desenvolupament sostenible comença precisament a les escoles i en l'àmbit local”. “Perquè és a les escoles on comencen a educar-se les futures generacions, on es capaciten i s’apoderen els infants i joves, i perquè és en l'àmbit local on el valor exemplificador de les comunitats escolars que participen en el Programa Escoles Verdes assoleix visibilitat social i esdevé un referent per a tothom”, ha dit la titular d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Per la seva banda, el conseller d’Educació ha remarcat que “és a l’escola i és gràcies a la tasca dels mestres que els infants adquiriran des de ben petits aquest compromís de respecte per la terra. És gràcies a la vostra tasca que els nois i noies prendran consciència que cada gest, cada decisió que prenem en el dia a dia, té un impacte social i un impacte en el planeta. Perquè l’educació per a la sostenibilitat és compromís personal i solidaritat amb l’entorn, és actuar per al bé comú”.

En l’acte, que ha estat telemàtic a causa de la situació actual de la pandèmia, també s’han lliurat els Premis Escola Verda 2021.

Premi Escoles Verdes 2021 en la categoria de trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre, a l’Escola l’Olivera de Cabrils.

Premi Escoles Verdes 2021 en la categoria d’un treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori, per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i del seu entorn, a les 3 escoles verdes de Súria: Escola Francesc Macià, FEDAC Sagrat Cor de Jesús i Escola Salipota pel seu projecte “Súria en Xarxa”.

pel seu projecte “Súria en Xarxa”. Premi Escoles Verdes 2021 en la categoria d’actuació singular dins o fora del centre educatiu i que reculli el màxim de contextos d’acció que promou el Programa escoles verdes, a l’Escola Vedruna Sant Sadurní d’Anoia per l’actuació “Educació Vital”.

Promoure des de l'educació els valors de la sostenibilitat

El Programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Es plantegen tres grans objectius: ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida de l’escola (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.); promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i finalment, afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.