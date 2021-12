Els mestres i docents són els pilars del sistema educatiu del nostre país. I de la societat en general, ja que gràcies a ells, els nens i joves espanyols es converteixen en homes i dones de profit. Es pot suposar que, amb una responsabilitat tan gran, haurien de ser, juntament amb els metges, dels professionals que més cobressin. No obstant, la realitat dista molt de la teoria.

Els professors de secundària de l’escola pública, és a dir, els que ensenyen en el tercer tram educatiu dels sistemes nacionals d’educació –que a Espanya inclou els adolescents de 12 a 16 anys– solen tenir un salari base de mileuristes.

Complements

Però a aquest salari base s’hi ha de sumar el complement específic –que retribueix les característiques específiques del lloc exercit, com perillositat o responsabilitat– i el complement de destinació, que es cobra segons el nivell del lloc que s’ocupa. I en algunes comunitats autònomes, com les Balears, les dues Castelles i Extremadura, també es cobra un plus, anomenat complement específic autonòmic.

Més de 2.300 euros bruts

Tots aquests complements fan que la mitjana dels salaris dels professors de l’ensenyament secundari públic a Espanya sigui d’uns 2.300 euros bruts mensuals.

A aquest sou s’hi han de sumar pagues extres i l’avantatge que, com qualsevol funcionari, és un treball blindat: no poden ser acomiadats.

Però com passa amb el salari dels metges, la remuneració dels mestres de secundària oscil·la d’una comunitat a l’altra en fins a 600 euros bruts mensuals, segons un informe elaborat per UGT dels salaris dels professors en el curs 2019-2020, cosa que suposa que un mestre de secundària pot cobrar fins a un 28% més (o menys) en funció de la comunitat autònoma en la qual exerceixi la seva professió.

A l’escola concertada

Els sous dels professors d’escoles privades i concertades sempre són una mica menors que els sous dels professors d’instituts o escoles públiques. Les diferències salarials són de mitjana de gairebé 400 euros al mes, segons la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), però també varien en funció de les comunitats autònomes en les quals s’exerceixi.