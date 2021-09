Comença un nou curs a l’escola de música activa La Flauta Màgica de Figueres i els seus responsables asseguren esperar als alumnes «amb entusiasme i il·lusions renovades». «Estem molt contents de poder-nos retrobar i us podem assegurar, des de tot l’equip pedagògic, que farem el possible per treballar d’una forma eficaç, motivadora i empàtica», afirmen. En aquest sentit, enguany els alumnes es trobaran amb un material totalment renovat i engrescador perquè «els nens i les nenes, sobretot de la primera etapa, visquin la música d’una manera molt lúdica tal i requereixen aquestes edats».

El centre figuerenc inicia l’aprenentatge amb el grup de Música amb Famílies 0-3 anys i segueix amb la primera etapa: sensibilització 4 anys; inici 1; inici 2 i preparatori. Continuen amb els 4 cursos de Grau Elemental, arribant finalment a l’etapa de Grau Professional que són els més grans de l’escola.

Aquest nou curs, a més, coincideix amb la celebració del 40è aniversari. L’escola es va posar en marxa el setembre del 1981 i en el seu primer fulletó informatiu ja anunciaven: «La Flauta Màgica té ganes d’obrir les portes a tots aquells que estimen la música i a tots aquells que creuen que la música ajudarà a potenciar una millor i més plena educació global del nen». Ara, passades quatre dècades, els seus responsables es reafirmen assegurant que «aquestes paraules tenen encara avui tota la seva vigència».

«Els aniversaris serveixen per fer una mirada enrere i avaluar el passat, també per aturar-se i analitzar com és el nostre present i els reptes i canvis que han esdevingut i, finalment, a partir d’aquestes reflexions, afrontar el futur amb forces i il·lusions renovades esperant que aquest futur sigui llarg i prometedor», reflexionen. Afegeixen que «estem molt orgullosos del nostre passat i de comprovar com l’escola i la seva metodologia activa de la música ha esdevingut un referent pedagògic a la nostra ciutat, comarca i província». Per agrair tot el suport rebut ja anuncien que volen organitzar concerts, masterclass, conferències, col·loquis i classes obertes gratuïtes.

També fan un balanç de tot allò viscut els darrers temps: «El present no està sent fàcil amb la crisi sanitària en la qual estem immersos i amb la qual estem lluitant i afrontant reptes pedagògics i metodològics que mai ens haguéssim imaginat. Creiem que hem fet bé les coses i que hem sabut adaptar-nos a la nova situació, i malgrat la lògica pèrdua d’alguns alumnes, estem molt agraïts a les famílies que ens donen suport i ens fan confiança en aquests moments tan delicats».

En el futur veuen esperança. «Els socis fundadors i assessors pedagògics de l’escola farem un pas al costat per deixar pas a les noves generacions d’emprenedors i professors per tal que portin la batuta de l’escola i, sense oblidar tot el llegat musical del passat, projectin l’escola a un futur nou i millor». En aquest sentit, la filosofia fundacional no ha canviat: la mirada sempre ha estat posada en tenir cura del triangle famílies-alumnes-professors, tres vèrtexs cuidats amb tota cura de detalls. L’altre triangle que s’ha mantingut inalterable ha estat en l’àmbit pedagògic tenint clar que la metodologia activa constava de l’expressió corporal- instrumental off-llenguatge musical i instruments.

La Flauta Màgica

ADREÇA: carrer Colom, 22. Figueres

TELÈFON: 972 511 782 - 698 214 251

WEB: www.laflautamagica.cat