L'escola ZER Tramuntana de Ventalló ha engegat el nou curs escolar aquest dilluns al matí amb una setantena d'alumnes i amb la reivindicació de la construcció d'un nou centre com a rereforns. La presidenta de l'Associació de Família d'Alumnes (AFA) de l'escola, Vanessa Olmos, diu que continuen a l'espera de la resposta del Departament d'Educació a la instància que van presentar i alerta que estan patint una "fuga" d'alumnes cap a d'altres centres de la comarca per les deficiències de l'edifici actual. Olmos diu que, de moment, son nou nens però que podrien ser "molt més" i que això, a la vegada, podria posar en perill la continuïtat de l'escola.

Fa onze anys que les obres per fer un nou centre estaven adjudicades i s'havien de començar però les eleccions a la Generalitat d'aquell moment van paralitzar el projecte i el canvi de govern va fer que la construcció s'ajornés 'sine die'. Els pares porten anys d'espera i el curs passat van endegar les mobilitzacions per exigir un nou edifici.

Asseguren que l'espai té nombroses deficiències. Entre elles, falta d'espai però també humitats i recorden que es troba en una zona inundable. Això fa que, cada cop que plogui, els pares visquin amb un ai al cor. "Ja es va haver de desallotjar una vegada i cada vegada que plou el pati s'inunda, tenim una riera al costat", explica Olmos.

Però no només això. També denuncien que cada dia els nens han de desplaçar-se pels carrers del municipi per anar al menjador. "És un poble, no hi ha voreres i no és una cosa excepcional: és cada dia des de P3 fins a 6è", detalla.

Sense resposta d'Educació

Malgrat les concentracions del curs passat, es queixen que el Departament no ha mogut fitxa. "Els vam enviar una instància abans de l'estiu i no hem rebut resposta", assegura Olmos. Per això, no descarten emprendre noves accions durant aquest curs. "No ens quedarem parats. Hem de fer coses perquè se'ns senti i aquesta situació canviï", insisteix la presidenta de l'AFA.

Baixes entre alumnes ja matriculats

De moment, la manca de concreció –sumada a les deficiències del centre- ja està tenint els primers efectes. Segons l'AFA, per aquest curs hi havia matriculats uns 75 alumnes dels diferents cursos però just abans de començar, hi ha hagut nou baixes.

"Són nens que estaven matriculats, que fa anys que van a l'escola i que, l'últim moment, han marxat", explica Olmos. En aquest sentit, diu que la situació els preocupa molt perquè temen un efecte "dominó". "Sabem que hi ha més pares que s'ho estan pensant", afegeix.

Això, de fet, podria tenir encara una altra conseqüència. "Si hi ha fuga de nens, repercuteix en els mestres pel següent curs i potser no fa viable una nova escola. És molt trist", insisteix Olmos.