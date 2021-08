L’Ajuntament de Ventalló va aprovar en el ple del darrer divendres de juliol, la posada a disposició al Departament d’Educació d’un solar per la construcció de l’escola. El solar és el que es troba a dalt al pavelló, entre el dispensari mèdic i la llar d’infants. D’aquesta manera es posaria fi a les reivindicacions que realitzen la comunitat educativa i l’Ajuntament per a una escola nova.

En el mateix ple van remarcar la gran necessitat dels bombers i serveis d’emergències quan hi ha una desgràcia com el foc, en referència al darrer incendi que hi va haver fa unes setmanes al municipi. Els regidors van agrair a tothom el que van fer tant els bombers, les adfs i pagesos llaurant els camps per poder encerclar el foc i aturar-lo.