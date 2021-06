Júlia Santiago i Israel Picatoste, van finalitzar fa un any el CFGS d’educació infantil a l’Institut Muntaner de Figueres i divendres passat van recollir el premi del IX Concurs d’emprenedoria a la Formació Professional de les comarques gironines, pel projecte CuCu’s Cuines i cuineres sostenibles. El premi ha estat molt ben acollit pel centre que al llarg de l’any ha vist reconegut l’esperit innovador i l’emprenedoria de diferents alumnes, remarca el coordinador pedagògic del centre Gerard Pi.

L’acte va tenir lloc a l’institut Ramon Muntaner i va ser presidit pel director dels Serveis Territorials d’Educació de Girona, Martí Fonalleras. També hi van ser presents Sara Oliveras, coordinadora Territorial d’FP; l’inspector d’Educació, Jordi Suy, i el representant de la Pimec a Girona, Ayoub Nakmoussi.

CuCu’s és un projecte d’atenció a la infància «orientat a promoure un hàbit saludable d’alimentació i vida. Proposa sessions de tallers variats dirigits a famílies i infants de 3 a 6 anys», explica la Júlia, de 22 anys, que finalitzats els estudis combina el món de l’esport amb el treball en una escola com a vetlladora.

«Volíem fusionar una educació amb una correcta alimentació, i que a partir d’aquesta s’aprenguessin uns conceptes bàsics sobre l’educació transversal i un aprenentatge significatiu per promoure en l’infant un creixement evolutiu abans de cursar l’etapa escolar» destaca l’Israel, que aquest any cursa primer de Dret a la UOC.

Amb el projecte han volgut que els familiars fossin inclosos en aquest procés i educar els pares perquè donin exemple als infants. És per això que van considerar des de bon inici implementar uns coneixements bàsics d’aprenentatge escolar amb la unió dels familiars.

La Júlia destaca el fet d’haver centrat el projecte a Figueres: «proposàvem utilitzar els horts urbans de Figueres i el centre Joaquim Xirau on hi ha una aula gastronòmica». El projecte no només sensibilitza sobre una correcta alimentació, sinó que impulsa l’agricultura ecològica , sostenible i familiar de Km0.

Per la seva part, l’Israel destaca el fet de no «haver trobat cap cas semblant de projecte, tot i que avui dia la vida ecològica i natural és més coneguda que abans»i els autors consideren que aquest és un projecte que pot arribar a tenir un bon futur.

InnovacióReconeixement a la creativitat del centre

La 2a Mostra d’Impuls FP, organitzada pel Departament d’Educació i el suport de Dualiza, ha escollit dotze projectes finalistes d’emprenedoria i innovació, entre ells dos del Ramon Muntaner. D’una banda, la Cooperativa Somnis d’Arreu hi ha arribat gràcies a la seva victòria als Premis Emprenedors de l’Alt Empordà del 2020 i CuCu’s cuiners i cuineres a través del IX Concurs d’emprenedoria a la Formació Professional de les comarques gironines. S’ha endut el 2n Premi al projecte més viable de CFGSi el tercer Premi com a millor Projecte PMI.