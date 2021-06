Aquest any i un cop més, la mainada d’entre 3 i 7 anys d’edat podrà gaudir de nou amb el Taller d’art, que organitza El Racó dels Peques, de la vila de Roses.

Aquest any arrencarà el dilluns dia 28 de juny i estaran en marxa fins al 10 de setembre, just abans de començar l’escola. Comptaran amb un horari matinal, de nou del matí a una del migdia, de dilluns a divendres, i els més petits de la casa podran apropar-se a l’art amb la Katia Muccelli i la Lorena Sánchez, les cofundadores de l’associació La Pangea Cultural, que fa molts anys treballen amb activitats dirigides als nens.

Els més petits podran anar al taller en dies aïllats, setmanes completes, quinzenes o el mes sencer, així que, un cop més, es planteja la proposta com una bona alternativa per als pares, ja que poden utilitzar el taller de la forma que millor convingui en cada cas.

L’Associació vol incidir en dona a conèixer la importància de l’educació artística. Avui dia, les habilitats, valors i comportaments promoguts per l’educació artística són més importants que mai. L’art fomenta la creativitat, la col·laboració i la capacitat imaginativa per a resoldre problemes. Les arts propicien i valoren la diversitat cultural i la llibertat d’expressió, l’art ens uneix més. L’educació artística és la clau per a formar generacions capaces de reinventar el món.

El Racó dels Peques també és present a l’Avinguda Pau Casals, número 50, de Castelló d’Empúries, molt proper a l’escola Ruiz Amado del centre històric castelloní. És una forma diferent d’oferir alternatives als més menuts del poble que busquen entreteniment per a les hores d’esbarjo.