El dia a dia, un marc educatiu dels infants del Centre Escolar Empordà

Unes quantes educadores i mestres del Centre Escolar Empordà de Roses van participar, el 20 de març passat, en una jornada en línia organitzada per l'Institut de la Infància, que va comptar amb la presència d'Eva Sargatal, Gino Ferri i David Altimir. El títol era "La vida quotidiana al 0/6: el projecte de tots els projectes".

Resulta que el curs 2017-2018 es va implantar un nou projecte a la llar basat en l'infant com a protagonista del seu procés d'aprenentatge. I, amb aquesta formació, el Centre Escolar Empordà vol seguir la reflexió permanent i profunda d'aquest treball, el qual dona valor a les petites coses de cada dia, construint significats i aprenentatges a partir de la quotidianitat.





Un punt clau de la formació és l'organització i planificació dels espais educatius. Aquests espais són rics, amb diverses propostes i que permeten un aprenentatge autònom dels infants tot relacionant-se entre ells. Susi Lloveras, educadora de la llar, explica: «Tenim la sort de tenir molt d'espai exterior i, sempre que podem, sortim a fer una passejada pels jardins de l'escola, la pineda, visitem els conills i els peixos i anem a veure les plantes de la riera».

Cada infant és únic i irrepetible

Un altre punt a tenir en compte és el temps. Cal respectar el ritme de cada infant, ja que cadascú és únic i irrepetible. Aquest temps també s'ha de respectar amb els aprenentatges. Han de ser moments que permetin que el temps s'aturi per gaudir de les noves descobertes. En tot aquest procés d'aprenentatge, l'adult juga un paper molt important, ja que escolta, observa i acompanya l'infant.





«El treball dels hàbits i les rutines, tant a l'escola com a casa, són fonamentals, ja que ajuden a fomentar l'autonomia i la socialització», assenyala Anna Noguer, que també és educadora de la llar.

Alhora, la coordinadora de la llar i d'Educació Infantil del Centre Escolar Empordà, Anna Gayolà Viñas, hi afegeix: «Treballem amb grups reduïts que és com més es comuniquen els infants i així els podem entendre molt millor».

En la formació impartida per Eva Sargatal, Gino Ferri i David Altimir, es va parlar principalment sobre el valor d'allò quotidià en l'educació infantil com a espai de construcció de significats i aprenentatges d'infants i adults. Segons els experts, cal entendre l'escola infantil com un context educatiu potenciador d'aprenentatges significatius per a tots els infants que acull i demana una reflexió permanent i profunda de la persona educadora. Aquestes són algunes de les qüestions que es van abordar en la sessió telemàtica: «Quins espais i materials es projecten per a construir aquest context? Quina és la planificació del temps? Quin valor es dona a la vida quotidiana? Quin lloc ocupa aquest adult?».

El Centre Escolar Empordà

El Centre Escolar Empordà és una cooperativa de famílies que va fundar l'any 1973 un grup de pares i mestres de Roses preocupats per l'educació dels seus fills i alumnes. Actualment imparteix els estudis de Llar d'Infants, Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Comercials. L'escola té concertats els nivells educatius amb el Departament d'Educació de la Generalitat.

La cooperativa té com a missió formar persones responsables i creatives, amb autonomia i curiositat intel·lectual, que desenvolupin al màxim les seves capacitats i el sentit crític, amb una elevada exigència personal i de qualitat, tal com demana la societat.

Els valors en què es basa la cooperativa, entre altres, són l'autonomia, la responsabilitat de la persona i la cultura de l'esforç en un marc de convivència, solidaritat i respecte.