Temps de Música inicia el nou curs amb l'ampliació del seu projecte educatiu

L'escola Temps de Música de Figueres posa en marxa un nou curs amb l'ampliació del seu projecte educatiu. «Tothom que tingui ganes de fer música hi té el seu lloc. No importa l'edat, ni els coneixements previs que es tingui. Tocarà des del primer moment i, mentre toca i gaudeix amb els companys o individualment, aprendrà llenguatge musical» explica la direcció del centre.

«Creiem fermament que la música s'ha de viure amb tot el cos, per això ens servim de l'expressió teatral i corporal, la rítmica i la percussió, així els alumnes poden moure's, coordinar els moviments i expressar, amb tot el seu cos, les seves emocions. Des que són ben petits, 1 i 2 anys amb el programa Sensacions, fins que són adolescents o més grans i tot, ens servim del cos i el moviment per interioritzar i sentir la música, amb tota la seva amplitud».

Tot l'equip educatiu de Temps de Música està format per professionals de la música amb un llarg bagatge pedagògic i treballa per tal de presentar noves propostes i projectes (orquestra de guitarres, musicals, combos, conjunts instrumentals, enregistraments de discs, estrenes de musicals, mòdul d'adults, corals) amb l'objectiu que tots els alumnes s'ho passin bé mentre aprenen i milloren les seves capacitats. Com sempre, aquests projectes surten fora de l'escola i s'obren a la ciutat amb la presentació de musicals, concerts, participació de festes de barri, col·laboracions amb llar d'infants o escoles de primària per fer més significatiu el seu aprenentatge.

L'escola té una àmplia oferta de classes de diferents estils musicals, tant clàssic com modern i diferents itineraris, segons si es volen cursar estudis musicals reglats o estudis musicals per tenir una cultura musical i gaudir de la música com a hobby. «Estem molt contents d'aquests ja 19 anys de trajectòria educativa a la ciutat de Figueres, considerem els nostres alumnes i exalumnes com una gran família, compartim amb ells la il·lusió per fer música, moments de complicitat i moltes vivències. Si us agrada la música, veniu a demanar més informació, tenim el que busqueu».



Temps de Música