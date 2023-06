Les ofertes de feina a Girona aquesta setmana vénen protagonitzades per la demanda de personal, per part d'un supermercat ubicat a Palafrugell. L'establiment necessita cobrir un total de 8 llocs vacants. A continuació, es detalla més informació sobre aquests, així com els requisits per optar-hi, juntament amb un enllaç perquè qualsevol candidat enviï el seu currículum.

Ofertes de feina a Girona PERSONAL DE SUPERMERCAT 8 vacants.

Jornada completa. Des d'Adecco busquen personal de supermercat (personal de caixes, carnissers/es, peixaters/es, reposadors/es, Dependent/a etc.) per cobrir les posicions d'estiu. És una vacant amb contracte de temporada per treballar en un establiment de la zona de Palafrugell. No és indispensable, però si comptes amb experiència en alguns dels llocs i resideixes en aquesta localitat o a prop seu, tens moltes possibilitats de fer-te amb una de les vacants. Algunes de les funcions a exercir en els diferents llocs seran: CARNICER/A: Rebre, inspeccionar i emmagatzemar la carn en el moment del lliurament, per assegurar-ne la qualitat.

Atenció i assessorament al client.

Preparar talls especials de carn demanats pels clients.

Preparar i col·locar els talls de carn i productes al taulell d'exhibició, perquè es vegin atractius i cridin l'atenció del comprador.

Embolicar, pesar, etiquetar i posar preu als talls de carn o altres gestions que es poden abordar en una secció de carnisseria.

Netejar i desinfectar les instal·lacions i els utensilis de carnisseria. PEIXATER/A: Atenció i assessorament al client.

Identificació, selecció i col·locació dels peixos a l'expositor.

Preparació del peix per a la seva venda incloent tasques com rentar, tallar, filetejar, pelar, descamar, etc.

Embolicar, pesar i etiquetar els diferents productes de la peixateria.

Netejar i desinfectar les instal·lacions i els utensilis de la peixateria. REPOSADOR/A: Reposar i mantenir els lineals i espais promocionals per facilitar el lliure servei i així satisfer les necessitats dels clients.

Realitzar l'encarat dels productes perquè els lineals tinguin un aspecte més atractiu.

Assegurar el bon estat de la botiga en el moment de l'obertura o fi de la seva jornada.

Garantir l'estoc necessari per satisfer la demanda del client. S'ofereix: Contracte fix discontinu.

Data d'incorporació de juny a principis de setembre.

Jornada completa de 40 hores setmanals.

Torns rotatius segons quadrant.

Salari segons conveni. Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal de Supermercat (Palafrugell).