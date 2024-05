Posa a punt el teu jardí per la temporada d’estiu als vivers Garden Sant Pere

Ja arriba l’estiu i és l’època i el moment de gaudir i de posar color als jardins, patis i terrasses. Però si no saps per on començar el més recomanable és demanar ajuda a bons professionals com als Vivers Garden Sant Pere, un referent en la producció vegetal de qualitat.

L’empresa es dedica al cultiu i a la venda, a l’engròs i al detall, d’arbres d’ombra, arbustos, fruiters, palmeres i oliveres. També té una selecció de tota classe de graves blanques o marmolines, pedres de decoració, terra, terra vegetal, fertilitzants, adobs i productes fitosanitaris per a la cura de les vostres plantes. Aquest és el cas de productes per tractar la terra o estris de jardí. També disposen de la seva selecció de testos de totes les mides i els colors, articles de ceràmica i de regal, entre altres.

Assessorament personalitzat

El negoci santperenc ofereix un servei d’assessorament als seus clients per tal d’orientar-los sobre les millors plantes que es poden adaptar en els seus terrenys i equipaments. Vivers i Garden Sant Pere fa realitat la construcció de jardins i espais naturals segons les demandes i necessitats de cada client. També s’encarrega de portar tot el material al domicili i disposa d’un camió grua per als trasllats.

El Garden Sant Pere, de la família Poch, té més de deu hectàrees de viver i plantacions de producció pròpia, i una àmplia zona d’exposició de plantes i flors que permeten als clients i visitants poden escollir entre la gran varietat de plantes exposades. Alguns exemplars d’arbres són centenaris o, fins i tot, en el cas de les oliveres, arriben a ser mil·lenaris. Tota la seva cartera de productes es pot classificar en deu grans grups: els arbres, els arbustos, les plantes enfiladores, les plantes aromàtiques, les plantes i flors de temporada, les coníferes, les palmeres i plantes exòtiques, les oliveres, els arbres fruiters i les plantes d’interior.

L’empresa familiar està ubicada a la carretera de Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador, i amb més de trenta anys d’arrelament en el nostre territori. L’establiment està obert al públic des de dilluns fins dissabte, de les nou del matí a la una del migdia, i de tres a set de la tarda. Els diumenges obren al matí. Per a més comoditat, els clients de l’establiment tenen a la seva disposició un gran pàrquing de fàcil accés a les instal·lacions.