Arriba la temporada d’estiu i tot indica que aquest serà força calorós i feixuc i res millor que tenir a punt la piscina per passar aquesta època de la millor manera. Una de les empreses especialitzades en el sector és Piscines Vilabertran, que compta amb una gran experiència en la construcció, el manteniment, la reparació i la instal·lació de piscines. La filosofia de la companyia és donar el millor servei a tots els seus clients oferint solucions immediates i professionals en cada cas.

Servei integral

Si vols fer una piscina nova, l’empresa ofereix un servei integral als seus clients, s’encarrega des dels permisos d’obra, l’excavació, les terrasses, les casetes per als motors fins a la finalització del projecte. En el seu local, podreu trobar tots els complements i productes necessaris per a dur a terme el manteniment de la piscina: productes químics, accessoris de neteja, robots i recanvis per a piscines o spas.

Per altra banda, compta amb personal especialitzat i amb una llarga trajectòria en el sector que us aconsellarà i guiarà. Piscines Vilabertran construeix piscines de formigó injectat amb dissenys personalitzats adaptats al seu terreny i exclusius amb la instal·lació dels equips de filtració. També analitza la qualitat de l’aigua de la vostra piscina, fins a nou paràmetres, en només segons, cosa que és ideal per corregir els danys del període hivernal i també per a mantenir la bona salut de l’aigua durant l’estiu.

Cinc consells

La màxima prioritat de Piscines Vilabertran és adaptar-se a les necessitats dels clients. I aquest any proposa cinc recomanacions per mantenir la piscina en època de sequera: no buideu la piscina, els sistemes actuals de control, tractament i manteniment de l’aigua fan que la qualitat es mantingui durant molts anys.

Cuideu l’equipament i la qualitat de l’aigua tot l’any; instal·leu una coberta, així evitareu que s’embruti l’aigua, el 80% de l’evaporació i tenir algun ensurt, si hi ha petits a casa; a més, també us ajudarà a mantenir la temperatura de l’aigua. Si utilitzeu bombes de velocitat variable, tot i ser més cares respecte a altres tipus, a llarg termini ofereixen un benefici més gran gràcies a l’estalvi en el consum energètic. Aprofiteu l’aigua de la pluja i del rentat: un tanc de recuperació per a l’aigua de la neteja i un sistema d’aprofitament de l’aigua de la pluja us permetrà utilitzar l’aigua per compensar l’efecte evaporació.