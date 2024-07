El govern espanyol pagarà 1.000 milions d'euros a la Generalitat per saldar els deutes de Rodalies

El govern espanyol transferirà 1.057 milions d'euros a la Generalitat per a la millora i el traspàs del servei de Rodalies. Així s'ha acordat a la reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF), que s'ha celebrat aquest dilluns a Barcelona. Segons ha explicat la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, aquesta transferència servirà per a "posar el comptador a zero" i saldar deutes acumulats des del 2016. Concretament, l'Estat pagarà 191,5 milions d'euros per al Pla d'Acció 2024-2026 i 850 milions d'euros per al dèficit d'explotació. També finançarà Rodalies Lleida-Cervera i Lleida-Manresa, així com els casos en què calgui oferir transports alternatius.

En una roda de premsa després de la reunió, Capella ha remarcat que la transferència de recursos és "un pas important" perquè l'Estat compleixi "les seves obligacions". Segons creu, amb aquest moviment "es comença a aterrar la lletra petita" de l'acord per al traspàs integral de Rodalies.

Segons ha detallat la consellera la transferència serà de 1.057,9 milions d'euros en total per a Rodalies. D'aquests, 191,5 MEUR seran per al Pla d'Acció del 2024 al 2026. Aquest pla contempla qüestions com l'increment de trens a l'R1, que passa per l'Empordà, en hores punta i a l'R4. Capella ha defensat que amb aquest traspàs el que abans eren plans d'acció extraordinaris ara passaran a ser serveis ordinaris que assumirà directament l'Estat.

"S'acaba l'anomalia", ha celebrat la consellera, que ha explicat que a partir d'ara rebran el pressupost necessari de l'Estat per cobrir les necessitats del servei i les pagaran directament a l'operador. Sobre aquesta qüestió, Capella ha assenyalat que, ara per ara, seguiran pagant l'import a Renfe, però ha remarcat que "el dia de demà" es pagarà a FGC quan assumeixi el servei.

Un altre concepte que assumirà el govern espanyol serà el dèficit d'explotació del 24-26, per valor de 850,3 milions d'euros. També finançarà Rodalies Lleida-Cervera amb 7,4 milions d'euros i Lleida-Manresa amb 6 milions d'euros. A més, a partir d'ara serà el govern espanyol qui sufragui el cost dels transports alternatius en casos d'obres o incidències al servei de tren.

Durant la roda de premsa Capella ha afirmat que, ara per ara, Rodalies "no dona resposta a la necessitat dels ciutadans i no garanteix el dret bàsic a la mobilitat". "És la baula que falla en l'objectiu de tenir ciutats més verdes i amb una mobilitat més sostenible", ha apuntat, i ha insistit que si el tren fos "puntual i accessible" la ciutadania l'utilitzaria més. Per això creu que amb aquesta transferència es pot posar "el comptador a zero" per aconseguir que Rodalies ofereixi "un bon servei públic".

La consellera ha remarcat que aquests 1.057,9 milions d'euros saldaran un deute acumulat des del 2016 i que ha comportat diverses reclamacions, litigis judicials i pagaments d'interessos. Capella ha assegurat que hi haurà una renúncia dels procediments judicials impulsats per Renfe.

Sobre la nova empresa mixta que ha de substituir Renfe en la prestació del servei de Rodalies, Capella ha garantit que s'està treballant "a bon ritme". De totes maneres, ha afirmat que estan treballant "amb calendaris i agendes de reunions" amb molta concreció perquè "sovint qui té la paella pel mànec moltes vegades fa el possible per no arribar a bon port".

Fons anual de recerca i gestió de beques

Paral·lelament, a la reunió d'aquest dilluns els dos executius també han acordat la transferència anual de 150 milions d'euros a la Generalitat per a un fons de recerca. Segons la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, això suposarà "un pas endavant" en molts projectes de recerca a Catalunya.

A més, també s'ha fixat el traspàs anual de 2 milions d'euros per a la gestió de les beques per a la universitat i el govern espanyol s'ha compromès a pagar els endarreriments dels darrers tres cursos acadèmics. Capella ha subratllat que aquesta carpeta "s'ha estat arrossegant durant tres dècades" i ha celebrat que ara "es faci net" de moltes qüestions que "no haurien d'haver arribat amb tan retard".