«Les pimes són estratègiques per a l’impuls de l’economia catalana»

¿El teixit empresarial seria el mateix sense les pimes?

L’economia necessita les pimes. Tinguem en compte aquesta dada: a Espanya representen el 99,8% del teixit empresarial i sumen més del 60% de l’ocupació. Davant aquestes xifres, no hi ha el menor dubte que els desafiaments de l’economia van de la mà dels reptes a què hagin de fer front les petites i mitjanes empreses o els autònoms.

Les pimes tenen un paper essencial en el creixement econòmic. Com a entitat, volem que vegin els canvis com una oportunitat per continuar avançant en les seves iniciatives empresarials. També que ens percebin com el banc que els acompanyarà amb un equip i les eines necessàries perquè les seves decisions siguin sempre les millors.

Baixem al teixit econòmic català: ¿quin és el paper de les pimes?

Les pimes a Catalunya suposen el 99,8% del teixit empresarial, una cosa que no difereix d’Europa o Espanya. Per això, són estratègiques per a l’impuls de l’economia catalana. Sense el suport necessari, els seus projectes empresarials poden veure’s minvats i, amb això, la creació de riquesa i de llocs de treball. Per aquesta raó, és indispensable ser conscient de la importància de les pimes per al progrés de qualsevol país. I nosaltres, a BBVA, ho som.

¿Podríem parlar d’una situació econòmica optimista per a Catalunya?

Els indicadors BBVA Research mostren que Catalunya continuarà creixent i generant ocupació. Un optimisme que va en línia d’aquesta visió positiva del futur que sempre hem tingut a BBVA. Així s’estima que el PIB català podria augmentar un 2,6% el 2024, per sobre de la mitjana espanyola (2,5%), i que creixerà un 2,1% el 2025, recolzat en la millora de l’economia europea, tot i que limitat per un turisme que s’acosta al límit de la capacitat en temporada alta. A més a més, s’estima que Catalunya serà una de les comunitats que creï més ocupació el 2024.

Disposar d’informació de primera mà sobre el nostre entorn ens permet anar més enllà del que suposaria ser un mer soci financer de les pimes i anticipar als nostres clients les tendències i oportunitats perquè els seus projectes generin valor a la societat.

«La digitalització i la sostenibilitat són fonamentals per triomfar»

¿Què aporta i ofereix BBVA a les pimes de Catalunya?

Com a banc sempre hem buscat anticipar-nos al que vindrà. Això s’aplica tant a les tendències com a les necessitats futures dels nostres clients, per ser molt més que una entitat financera per a ells, acompanyant-los al llarg de tota la seva vida empresarial. Hem sigut pioners en nombroses solucions però, si alguna cosa ha evolucionat ha sigut la manera de relacionar-nos amb els clients, pròxima i de confiança. Per això, treballem innovant per facilitar-los el dia a dia i posant a la seva disposició el millor talent.

Recolzem les pimes a través de tres àrees. La primera, amb solucions de liquiditat i finançament per afrontar les seves necessitats d’inversió i les del seu dia a dia. Els nostres clients valoren disposar de límits preaprovats per conèixer amb temps el seu suport financer. La segona, mitjançant eines digitals com el primer compte del mercat sense comissions ni condicions que es pot donar d’alta de manera 100% en línia.

En tercer lloc, i per a nosaltres l’àrea de suport clau, l’acompanyament tant d’un gestor de referència, com d’un equip de gestors especialitzats en àmbits com la transformació sostenible o l’expansió internacional. A Catalunya l’últim any hem incrementat el nombre de gestors especialistes. Una aposta que ha suposat que el 2023 més de 31.000 noves pimes i autònoms hagin confiat en nosaltres.

¿Algun exemple d’alguna solució diferencial?

A BBVA, per exemple, vam detectar que sectors com l’agrari necessitaven solucions de finançament que s’adaptessin tant al seu cicle de negoci com a la possible estacionalitat dels seus ingressos. Gràcies a la innovació, també facilitem als comerços una nova generació de datàfons que van més enllà d’un dispositiu de pagament amb targeta: a través d’ells poden gestionar el negoci..

¿Quin missatge traslladaria les pimes o autònoms catalans?

Catalunya sempre ha sigut referent de dinamisme econòmic i social en sectors com la indústria o l’automoció. És important que es diferenciïn en àmbits com la sostenibilitat o el comerç exterior. A BBVA, treballem perquè disposin dels productes i solucions més innovadors i personalitzats. M’agradaria que pimes i autònoms tinguin present que el nostre banc serà allà per acompanyar-los i recolzar-los en la consecució dels seus objectius. I sempre ho farem des de la professionalitat, la proximitat i la confiança. Volem ser la seva primera opció.