De la manera més inesperada, apareixen humitats a la llar o a la nostra empresa, i s’inicien els maldecaps. Les partícules van pujant per les parets, apareixen trencs, desperfectes i la pintura comença a saltar. Per a aquest problema, que tant neguiteja quan es fa palpable, existeix una solució molt efectiva que està a l’abast a través d’una sola trucada. I aquesta solució d’alta efectivitat us la proposa l’empresa Humitat-Stop, dirigida per l’expert Antoni Pagès.

L’empresa, distribuïdora oficial per a la província de Girona d’aquesta solució i amb seu a Espolla, disposa d’un sistema científic molt efectiu per solucionar aquest problema: l’HS-221. Es tracta d’un sistema electrofílic sense fils, que elimina l’origen de les humitats per capil·laritat, de forma definitiva, ràpida, i sense necessitat de fer obres.

Aquest mètode funciona a través d’una sèrie d’ones electromagnètiques que són completament innòcues per a les persones, els animals i les plantes. L’HS-221 és una evolució de l’electroosmosi. Es tracta d’un sistema electrofílic que defineix millor el seu funcionament i està certificat internacionalment per la Comunitat Europea i per l’Institut ICNIRP. Aquesta certificació acredita que les ones electromagnètiques de l’equip no són nocives per a la salut de persones, animals i plantes. Això es deu al fet que aquestes ones són de molt baixa intensitat i freqüència. L’aparell té una àmplia capacitat, ja que pot cobrir des d’un soterrani fins a una catedral.