Pirotècnia Monfortfx posa en marxa, per sant Joan, la temporada de petards

A partir del proper dia 17 de juny, l’empresa figuerenca Pirotècnia Monfortfx iniciarà l’obertura de la caseta de pirotècnia del Clos de Fires de Figueres, on s’hi podran comprar petards fins al dia 23 d’aquest mateix mes.

Carles Monfort amb maquinària pirotècnica. / Marc Testart

«Hem ampliat el negoci amb pirotècnia professional, esdeveniments, els festivals, i disparem efectes especials i pirotècnia», explica Carles Monfort, des de la botiga del polígon industrial de Vilamalla, oberta des de fa vint anys. «La gent que ve amb nosaltres és fidel i, moltes vegades, saben que tindran un bon assessorament a l’hora de comprar», segueix dient el responsable del negoci, que s’ha anat adaptant als nous temps. «Ara, amb el tema animalista, hi ha gent que em diu que li doni petards que no facin massa fressa. Nosaltres som els primers a qui no li interessa que els animals pateixin i ens dediquem a la pirotècnia de baixa intensitat sonora», informa.

Una demostració de Pirotècnia MonfortFx. / Monfort

Per Sant Joan, és l’època de l’any més forta a la comarca per a la venda de petards, però també compten amb clients que tenen altres tradicions al llarg de l’any. «Tenim un assortiment de venda d’articles molt divers i per a tots els públics», explica Carles Montfort.

Una exhibició arreu del món de Pirotència MonfortFx. / Monfort

Pirotècnia Monfortfx treballa amb pirotècnia Igual i dispara a l’Aràbia Saudita, Qatar i Rússia, de manera que durant tot l’any estan actius en venda i producció de projectes i esdeveniments. «Vam fer el piromusical de Figueres i, també, vam estar al festival de Montmeló», recorda Monfort, conscient de que «l’empresa va creixent».