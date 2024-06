El Pla Director del Logis Empordà preveu 166 noves hectàrees de sòl industrial

El Departament de Territori ha presentat l'avanç de Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica del Logis Empordà, que preveu l'estació intermodal a Vilamalla i 166 noves hectàrees de sòl industrial. El pla té com a objectiu establir les condicions urbanístiques per promoure "un gran pol d’activitat econòmica i logística al nord de Catalunya, amb un important component d’intermodalitat en el transport de mercaderies". La proposta, però, ja ha suscitat oposició entre els municipis afectats. Veïns de Siurana, Garrigàs, Vilamalla, el Far i Palau de Santa Eulàlia han creat una associació per intentar aturar el projecte. Afirmen que no se'ls ha tingut en compte i que el pla planteja un "model oposat" a les necessitats del territori.

L'any 2013, l'aleshores conseller de Territori, Santi Vila, va encarregar engegar els tràmits per elaborar el PDU del Logis Intermodal Empordà i deu anys després, el 2023, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament va demanar la col·laboració l'Incasòl per a la redacció integra del Pla.

Aquest mes de maig s'ha presentat el primer document: l'avanç del PDU d'activitat econòmica del Logis Empordà i s'ha engegat la fase de participació ciutadana amb diverses sessions informatives al territori. La previsió amb la qual treballa el Departament és poder portar el ple a aprovació inicial a principis del 2025.

El projecte afecta —sigui de forma parcial o limítrofa— els termes del Far d'Empordà, Vilamalla, Garrigàs, Siurana, Palau de Santa Eulàlia i Sant Miquel de Fluvià. No obstant això, des del Territori remarquen que els treballs de redacció de l'avanç han "acotat l'àmbit d'afectació" i que l'actual proposta "afecta exclusivament terrenys inclosos als termes de Vilamalla i el Far d'Empordà".

Tres alternatives

El document analitza fins a tres opcions —inclosa l'alternativa 0 de mantenir la situació actual— i conclou que la millor és l'alternativa 3. Aquesta opció, que consideren "més equilibrada i adequada", proposa desplaçar la terminar ferroviària del Far i ubicar-la en paral·lel a la banda est de la línia de tren a l'alçada de l'estació de Vilamalla. Això, diuen, seria compatible amb futures variants (est o oest) de Figueres.

D'aquesta manera, s'alliberarien unes 60 hectàrees que s'alliberarien al Logis del Far i que es podrien destinar a activitat econòmica per acabar de desenvolupar el Logis. La proposta, més, preveu 106 només hectàrees més per a aquesta finalitat. Unes 70 hectàrees a l'est "entre el Far i Vilamalla" i al voltant de la GI-8594.

El que preveu l'alternativa 3 que inclou l'avanç del PDU del Logis Empordà. / Departament de Territori

A la banda sud i entorn de l'actual sector industrial de Vilamalla, preveu dues zones de creixement més de menors dimensions. Una d'11 hectàrees i una altra de 25 hectàrees. Totes dues a tocar de la futura estació intermodal. El document, de fet, remarca que aquests nous sectors faran de "ròtula de contacte i comunicació" i s'integraran a la futura infraestructura. En total, l'alternativa proposada preveu unes 166 hectàrees de nous sòls d'activitat industrial, amb l'estació a banda.

Tot i que els principals municipis afectats per aquestes infraestructures són Vilamalla i el Far, veïns dels municipis afectats, però, ja s'han començat a organitzar en contra del projecte i s'han agrupat en una plataforma: Prou Expansió Logis Empordà. Els contraris al projecte no veuen viable cap de les alternatives proposades i només contemplen que s'apliqui la 0, mantenint l'estat actual.

També critiquen que no se'ls hagi consultat en el procés d'elaboració d'aquest primer document ni convocat al procés de participació. Almenys, asseguren, als municipis de Siurana, Palau de Santa Eulàlia o Garrigàs. "Tot i això, la meitat de l'estació intermodal es planteja en terme de Tonyà, que pertany a Garrigàs", assegura un del portaveu de la plataforma contrària, Sergi Carenys. I no només això. Carenys explica que a aquests municipis també els preocupa que formin part de PDU i que això en un futur impliqui o bé el desenvolupament d'altres sectors o bé que els limitin altres usos en els seus terrenys.

Les instal·lacions del centre logístic d'Amazon al Far d'Empordà. / Cedida pel Gerió Digital a l'ACN

Jornades de participació

Per la seva banda, Territori diu que les jornades de participació s'han organitzat només amb la col·laboració dels ajuntaments del Far i Vilamalla perquè són els termes "afectats" però recorda que les sessions són "públiques" i "hi pot assistir tothom". De fet, a la que es va fer a Vilamalla hi van participar veïns de Siurana i Garrigàs. La següent se celebra aquest divendres a la tarda.

A més, des del Departament insisteixen que en el tràmit d'avanç de planejament del PDU s'ha donat audiència als sis ajuntaments que constaven a l'acord d'inici del projecte, "indistintament si hi estaven afectats o no".

Des de la plataforma afirmen que també creuen que tot plegat respon a les demandes de "multinacionals" i que tot plegat va en contra del model de sostenibilitat que des dels governs es promouen.

A més, Carenys diu que part dels terrenys —especialment a Siurana— estan a tres quilòmetres dels Aiguamolls de l'Empordà. "No hem d'oblidar que totes aquestes terres són aiguamolls que han estat dessecats fa no més de 100 anys. Per tant, encara són zones humides, tot i que potser algunes no tenen aquesta protecció", remarca.

Els ajuntaments afectats demanen una reunió

Els veïns no són els únics que es mostren en contra de com s'ha gestionat el pla. L'Ajuntament de Garrigàs, juntament amb els tres municipis limítrofs del projecte (Siurana, Sant Miquel de Fluvià i Palau de Santa Eulàlia), han sol·licitat per escrit i "amb caràcter d'urgència" una reunió amb la Direcció Territorial.

Volen tenir informació i "una visió global" sobre les diferents opcions i alternatives que recull l'avanç i, alhora, assegurar la seva "veu i participació en els espais de treball futurs". Així ho han anunciat en un comunicat on mostren la seva preocupació pel fet que la memòria no mencioni, per exemple, el terme de Garrigàs quan els plànols "mostren una afectació evident de Tonyà".