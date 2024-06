Hisenda et multarà per fer així les transferències: fins a 150.000 euros de penalització

Les entitats bancàries estan obligades a proporcionar informació sobre els seus clients a Hisenda, per la qual cosa l'organisme tributari sempre té un ull posat en les transferències. Hisenda està interessada en els moviments de diners sospitosos, amb l'objectiu de lluitar contra el blanqueig de capitals i el frau, entre d'altres delictes. A més a més, si fem transferències massa grans o sense declaració, ens poden multar molt durament.

Què cerca Hisenda a les transferències del banc

L'Agència Tributària està interessada, sobretot, en els moviments de diners, però no només en qui els rep. També tenen posat l'ull sobre qui l'envia, la freqüència d'enviament, les quantitats i els moviments interns dels comptes a Espanya. L'objectiu final és eliminar el blanqueig de diners, el frau i el finançament del terrorisme.

Amb quines transferències ens pot multar Hisenda

Si els préstecs o crèdits passen de 6.000 euros, és obligatori notificar-ho a Hisenda. D'altra banda, si la transacció és superior a 10.000 euros i no s'ha notificat, poden iniciar una investigació. A més, els rebedors d'aquestes quantitats estan obligats a incloure-les a la Declaració de la Renda de l'any següent i justificar-les.

L'Agència Tributària també exigeix informar de transaccions superiors als 3.000 euros i de moviments amb bitllets de 500 euros, sigui quina sigui la quantitat final de la transferència. Si ignorem l'ordre d'Hisenda i no informem sobre aquests moviments, la multa pot arribar als 2.500 euros. Si el particular no és capaç de justificar l'origen dels fons, amb la sospita de ser il·legal, la multa pot assolir els 150.000 euros. Els percentatges de la sanció poden anar del 2% al 25%.

Com podeu evitar les multes d'Hisenda

Per evitar la investigació i la multa d'Hisenda, els que han rebut aquestes transaccions han de presentar el model S1 emplenat. Aquí el beneficiari podrà especificar les dades, les dades de l'emissor i l'origen dels diners. En acabar el formulari, es pot presentar mitjançant certificat electrònic o Cl@veu PIN. També cal anar amb compte en omplir malament el formulari, ja que comporta una multa de 150 euros.