Easy Rural Software d’Adrià González i Albert Alemany guanya el premi Emprenedor de l’Alt Empordà 2024

Un projecte pensat per digitalitzar el sector del turisme rural ha resultat la proposta guanyadora de la categoria principal en els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2024 que s’ha dut a terme aquest divendres 7 de juny al Teatre de Roses. Easy Rural Software, el projecte presentat per Adrià González i Albert Alemany, neix amb la clara missió de digitalitzar el sector del turisme rural, abordant una necessitat crítica en un mercat cada vegada més orientat cap a la tecnologia. El premi ha estat un diploma, una estatueta, 3.000 euros en metàl·lic i 1.500 euros de publicitat a EMPORDÀ.

El segon premi ha estat per al projecte Art i Teca de Carmen Díaz, Antonio Muñoz i Elvira Marti. Aquest projecte té per objectiu col·laborar entre petits artistes i productors artesans que comparteixen una passió per l’autenticitat i la qualitat. El premi consisteix en un diploma, una estatueta i 1.500 euros en metàl·lic.

Innovació

En la categoria d’Innovació s’ha premiat l’empresa The Qiplant Project, de Yolanda Márquez i el seu equip. Aquest projecte té per objectiu produir, transformar i comercialitzar productes alimentaris amb principis actius terapèutics que provenen de vegetals i subproductes alimentaris, fusionant el tractament de plantes medicinals i vegetals de gran qualitat d’origen local, amb la tecnologia, la investigació, la recerca i la difusió del coneixement com a garantia d’innovació, eficàcia i sostenibilitat, evitant la dependència internacional i asiàtica, i sobretot implicant i revalorant el sector agrícola, com a oportunitat econòmica de futur i de desenvolupament local en el món rural.

El Premi d’Innovació Turística ha estat pel Restaurant Amiel Molins, una empresa de restauració ja consolidada i amb experiència al sector que ha innovat ampliant la seva línia de negoci amb la creació d’un paquet turístic que ofereix una activitat sostenible, segura, sense impacte en el paisatge i que permet unir producte de proximitat, gastronomia, patrimoni i oci i alhora ensenyar aquesta part de l’Empordà d’una manera diferent.

Responsabilitat social corporativa i sostenibilitat

En la categoria de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat s’ha premiat a 4 Elements, una empresa que ofereix un servei que promou la salut i el benestar, fomenta el treball decent; i el Premi a Jove Empresari/a ha estat per a Transports Rubén Roca, per la seva trajectòria professional des del seu inici com a autònom el 2014, fins al creixement exponencial de l’empresa, que ara compta amb una plantilla de 30 treballadors i una flota de 27 camions.

En el cas dels instituts de la comarca, de les 25 propostes rebudes, a la categoria d’ESO s’ha premiat el projecte QR-SHIRT, de Jingrui Chen, Arnau Yañez i Unai Amayuelas, un projecte que consisteix en el disseny d’una samarreta a través d’una aplicació informàtica (amb QR) amb uns símbols personalitzats que només poden escanejar els altres usuaris de l’aplicació, amb la finalitat de crear comunitat, i en la categoria de Cicles Formatius i Batxillerat, el projecte guanyador ha estat el projecte Surrealista Cafè d'Ariadna Sala, sorgit de la necessitat d’oferir un servei de cafeteria al Museu Dalí de Figueres a semblança de la que hi ha al Museu Dalí de Florida, apostant per complementar amb un nou servei un espai cultural a la ciutat de Figueres.

Els Premis Emprenedors Alt Empordà 2024 són una iniciativa dels ajuntaments de Roses, Figueres, Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l'EMPORDÀ, el Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona i compten amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.