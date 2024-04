Freixenet planteja un ERTE per la sequera que afectaria més de 600 persones

Ho va advertir fa menys d'una setmana el vicepresident del grup Henkell Freixenet, Pedro Ferrer: la sequera els feia afrontar el 2024 amb certa preocupació per l'elevadíssima possibilitat de no poder produir prou ampolles de cava per satisfer adequadament la demanda. Ara, aquesta preocupació ha esdevingut pla de contingència. La companyia ha presentat al departament d'Empresa i Treball de la Generalitat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) que afectaria 615 treballadors, és a dir, el 80% dels 778 que conformen la plantilla completament.

Segons el que apunta la productora de vi escumós en un comunicat, la proposta afecta els empleats de Freixenet S.A. i de Segura Viudas S.A.U. (és a dir, que no implica la plantilla de Comercial Grup Freixenet, la tercera societat catalana del conglomerat i la que porta l'activitat comercial del grup) i ara s'ha de negociar amb la representació dels treballadors i ser acceptada per la Generalitat. Si es tira endavant com la té contemplada aquesta companyia amb caves a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), el mecanisme s'activarà al maig i modularà la seva intensitat en funció del període de l'any i de com evolucioni la situació de sequera.

L'ERTE, un sistema que es va popularitzar arran de la crisi de la Covid i els consegüents confinaments, contempla tant que la plantilla treballi menys hores com que els treballadors vegin suspès temporalment el contracte.

No s'acomiadaran treballadors

Fonts de Freixenet asseguren que encara han de polir els detalls de com ho gestionaran si escau, que dependrà de les diferents àrees i que estan pendents de parlar amb els empleats. També diuen que la intenció és aixecar l'expedient tan aviat com la situació se suavitzi i que en cap cas es tracta de l'avantsala a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) convencional, cosa que comportaria l'acomiadament dels treballadors.

"La mesura, implementada com un exercici de responsabilitat, té com a objecte garantir l'operativitat del negoci i preservar l'ocupabilitat per poder fer front a causes externes i de força major provocades per la greu sequera", sosté la companyia al comunicat. "L'ERTE t'impossibilita presentar després un ERO", responen, més directament, aquestes fonts en privat. "La intenció és protegir l'ocupabilitat de l'empresa", insisteixen.

"L'ERTE per força major és una mesura excepcional que s'emmarca en l'actual context de crisi provocada per la manca de matèria primera derivada de la forta sequera que afecta el sector des del 2021, amb especial afectació el 2023 a la zona del Penedès", apunta l'empresa.

Caiguda d'un 40% de la recol·lecció

Les dades que maneja la Denominació d'Origen (DO) Cava parlen que durant la darrera collita es va recol·lectar un 40% menys de matèria primera que el 2021, un percentatge gairebé deu punts pitjor que es registra per al conjunt d'Espanya. De fet, des de Freixenet asseguren que de la zona del Penedès en concret va sortir un 45% menys de raïm que aleshores. "Estem treballant en el que podem per pal·liar tant com sigui possible els efectes climatològics i pal·liar la carestia de producte, perquè si no entra, no podem oferir", advertia fa unes setmanes el president del consell regulador del cava, Javier Pagés.

Que la companyia que aporta pràcticament la meitat del que factura el sector del cava prengui una decisió d'aquest calibre, dona compte de la dimensió del problema. "Veient que la demanda mundial de cava està en auge i que no podem produir prou ampolles per satisfer-la adequadament a curt termini, la situació és realment complicada a tots els nivells", havia advertit la setmana passada Freixenet, que, malgrat formar part d'una multinacional alemanya des que es va aliar amb Henkell el 2018, està igualment lligada a les normes del consell regulador del cava, cosa que l'obliga a treballar amb determinades quantitats de raïm procedent de Catalunya. D'aquesta manera, ara tot queda pendent que la plantilla i la Generalitat validin la proposta.