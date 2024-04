DKV creix un 9% gràcies a l'empenta de l'assistència sanitària

El Grup DKV acaba de presentar els resultats corresponents al 2023, que representen un increment del 9% respecte a l'exercici anterior amb 951 milions d'euros en primes, davant els 876 milions d'euros. Una progressió que s’explica sobretot pel bon comportament del seu ram d’assistència sanitària, que representa el 88% del total. En aquest àmbit, la companyia ha augmentat la facturació un 10% amb 834 milions d'euros, mentre que la mitjana del mercat se situa en el 6,6%. És el quart any consecutiu en què el creixement ha estat superior al del mercat. Pel que fa al ram de Decessos, va experimentar un creixement del 4% i va arribar als 68,4 milions d'euros (65,8 milions el 2022).

El resultat abans d'impostos del Grup DKV va assolir els 61 milions d'euros, un 8% superior al de l'any anterior, mentre que el resultat net va ser de 46 milions d'euros, un 6% superior al de l'any 2022. A més, la companyia va tancar l'exercici amb 1.969.144 clients, xifra que suposa un increment del 0,4% respecte al període anterior. A més, va augmentar la plantilla en un 2% arribant als 940 empleats en comparació als 922 del 2022.

Pel que fa als pagaments a professionals sanitaris, DKV va assolir la xifra de 619 milions d'euros, un 12% més que el 2022 (550 milions). A més, la companyia va implantar, des del gener, una nova pujada del 14% en els barems de primeres visites a consultoris de professionals concertats, l'acte més sensible per als facultatius, i diferents millores en la resta dels conceptes, que han suposat un esforç addicional per a la companyia de 18 milions d’euros. També es van pagar 50 milions d'euros en comissions a mediadors.

Ambient durant la presentació dels resultats de DKV. / DKV

DKV va fer 25 anys a Espanya

El febrer del 2023, DKV va celebrar el 25è aniversari de presència a Espanya. En aquest temps, la companyia va assolir els 2 milions de clients, quadriplicant els 416.000 que tenia el 1998. Així mateix, el benefici acumulat al llarg dels darrers 25 anys va ser de 550 milions d'euros, un impacte molt positiu en els resultats internacionals.

Al llarg d'aquests anys s'han executat sis plans estratègics en què DKV va experimentar a Espanya un creixement totalment sostenible i progressiu, passant de 128 milions d'euros en primes el 1998 a 876 milions el 2022.

Coincidint amb això, i després de 25 anys al capdavant de l'asseguradora, el doctor Josep Santacreu va deixar el càrrec de conseller delegat el març del 2023. Un comitè executiu format per Javier Cubría, director general financer i president del comitè executiu; el doctor Francisco Juan, director general de Salut, i Julián Nuño, director de Transformació, ha dirigit la companyia des de llavors i fins a la incorporació del nou conseller delegat, Fernando Campos.

Acord de distribució d'assegurances amb ING

Al juny, DKV i ING van anunciar un acord a llarg termini per comercialitzar assegurances de salut a Espanya. Amb la firma, ING va reforçar la seva estratègia de distribució d'assegurances i va ampliar l'oferta per als clients, amb productes innovadors i digitals.

L'assegurança comptarà amb atributs diferencials per als clients d'ING, seguint la premissa de la resta de productes de l'entitat de senzillesa, transparència i sense lletra petita, i es començarà a comercialitzar durant la primera meitat del 2024.

Ecosistema de salut digital

Pel que fa a la plataforma de telemedicina de DKV, 'Quiero cuidarme Más', no fa més que créixer: el 2023, l'aplicació va tancar l'any superant les 810.000 descàrregues. El rècord de descàrregues es va aconseguir al gener, amb 28.672, un mes en què també van arribar als 45.000 usuaris i 10.258 registres.

Les sessions realitzades a través de l'app durant tot l'any van ser 2.442.624, arribant també a una xifra rècord en tota la trajectòria de 'Quiero cuidarme Más' al gener, amb 91.878 sessions de telemedicina completades. En total, l'app va acabar el 2023 amb un total de 434.841 usuaris i 314.865 registres de clients.

A més, aquest any també es van superar les 100.000 receptes mèdiques prescrites a 'Quiero cuidarme Más' a través de la funcionalitat Mi Farmacia, que permet realitzar consultes farmacèutiques i receptes mèdiques directament des del mòbil. Aquestes xifres, que mostren un creixement continu, són la prova del compromís de DKV per mantenir-se com a companyia líder en innovació i salut digital.

Segona edició dels Desafiaments DKV

La segona edició d'aquesta convocatòria d'Innovació oberta impulsada per DKV Innolab per a la identificació i la captació d'idees i solucions innovadores es va centrar en la recerca de solucions innovadores per a l'envelliment saludable que poguessin aportar valor a l'ecosistema DKV.

El projecte guanyador va ser Memodio GmbH, una aplicació que treballa per a la prevenció de la demència, ajudant persones amb deficiències cognitives a reduir el risc de patir-la. Així, l'aplicació ofereix funcions com ara teràpies individualitzades, millores de la concentració i rendiment, i conscienciació del risc i els danys que es poden patir. Totes aquestes eines han estat creades per mantenir un cervell sa i fer front a la vida quotidiana, mantenint així la qualitat de vida del pacient.

La presentació es va realitzar en el marc de la quarta edició de Health4Good, un esdeveniment organitzat per DKV sobre envelliment saludable en què una sèrie d'experts van tractar els reptes principals en el canvi de l'envelliment i el potencial de la tecnologia i la intel·ligència artificial en aquest àmbit.