Les operadores encara no han rebut el comunicat judicial que dona tres hores per bloquejar l'accés a Telegram

Les operadores de telecomunicacions encara no han rebut el comunicat judicial de l'Audiència Nacional que dona tres hores per suspendre l'accés a Telegram, segons han confirmat a l'ACN fonts de les companyies. Tot fa pensar que fins que no comenci la setmana no començarà a córrer el termini que ha marcat el magistrat Santiago Pedraz. En una interlocutòria, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Madrid va detallar que les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la investigació que buscava informació per identificar quins titulars dels comptes han comès les infraccions de drets de la propietat intel·lectual que han denunciat Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus.

Telegram continua funcionant, però que previsiblement s'anirà bloquejant progressivament ja que les companyies de telecomunicacions estan obligades a assumir l'ordre de l'Audiència Nacional. L'auto exigeix la suspensió de la xarxa de missatgeria a Vodafone, Orange, Masmóvil, Digi Spain, Telefóninca, Avatel, Adamo Telecom Iberia, Aire Networks del Mediterráneo i Procono.

A parer del jutjat, l'incompliment reiterat de la petició d'informació demanada a les Illes Verges impedeix la continuació de la instrucció de la causa. Atesa la "falta de col·laboració" de les autoritats, el jutge ha decidit adoptar la suspensió cautelar de l'aplicació, tal com demanaven les acusacions.

Al seu torn, el Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicacions ha emès un comunicat on diu que "és molt probable que el termini comenci a correr" dilluns 25. Els tècnics afegeixen que hi ha possibilitat de presentar recursos i que, si fos així, la suspensió no es faria efectiva fins el dia 29.

D'altra banda, el col·legi professional ha considerat que la suspensió de Telegram "no soluciona" el problema, que també es pot produir a aplicacions com WhatsApp. A més, creuen que "perjudica als que estaven fent un ús lícit de l'aplicació" i "obliga a adoptar serveis superats" i alternatives com VPNs. "El problema no té solució a curt termini, ara només es poden posar tiretes", afegeixen en un comunicat.