Giropes s'encarregarà de les tres noves estacions de pesatges previstes per aquest 2024 a l'AP-7

Aquest contracte, delineat per la Direcció General de Trànsit i Mobilitat (DGTM) i sota el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, té com a objectiu establir una xarxa d'Estacions de Pesatge a Alta Velocitat en punts estratègics de la xarxa viària de Catalunya, sent el major projecte amb aquesta tecnologia a Europa. Aquests sistemes s'utilitzaran per preseleccionar vehicles que excedeixin els límits de pes legalment establerts, sotmetent-los a inspecció in situ mitjançant un contrast realitzat amb equips de pesatge verificats i certificats. La finalitat és millorar l'eficiència dels controls, inclosa l'optimització dels recursos humans mobilitzats al terreny.

Giropes, mitjançant la seva divisió de pesatge de vehicles en moviment Girwim, instal·larà un sistema complet que permetrà el pesatge i anàlisi integral de tots els vehicles, amb la possibilitat d'evolucionar cap a un sistema automatitzat de denúncies per infraccions de sobrecàrrega. A més, s'inclourà la instal·lació de càmeres ANPR i CCTV muntades en pòrtic, integrades en el sistema de les Estacions de Pesatge a Alta Velocitat, capturant la totalitat dels vehicles en circulació.

En aquest projecte, a més de la preselecció, s'instal·laran els sistemes de pesatge a baixa velocitat dels quals Giropes té la certificació OIML R 134-1 Edition (any) 2006 per a la Classe de precisió 0.5 i B, que permet sancionar vehicles de 2 o més eixos a velocitats de fins a 30 km/h i de sanció certificada a velocitats compreses de 2 a 10 km/h.

Les estacions de pesatge d'alta velocitat es situaran estratègicament a l'Autopista AP-7, abastant:

Extrem Nord - La Jonquera

Nòdul d'Accés Nord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona - La Roca del Vallès

Nòdul d'Accés Sud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona – Martorell

La marca Girwim porta més de 10 anys desenvolupant i participant en contractes de manteniment i sistemes de penalització en carretera mitjançant la instal·lació de sistemes WIM (Weigh in motion) arreu del món. Aquests sistemes tenen com a objectiu preservar les carreteres i evitar, amb el seu manteniment, el deteriorament pel pas de vehicles sobre pesats accidents de trànsit i contaminació.

Giropes SL s'enorgulleix de contribuir al desenvolupament de solucions innovadores que promouen la seguretat viària i l'eficiència en el transport de mercaderies a Catalunya. Estem compromesos a treballar estretament amb la DGTM per garantir l'èxit d'aquest projecte crucial, programat per a realitzar-se al llarg de l'any 2024.