Peptomyc: Teràpia revolucionària per lluitar contra el càncer

Desenvolupar una teràpia contra el càncer "més eficaç i menys tòxica" i "fer-la arribar al més ràpidament possible als pacients". Això és el que es proposa Peptomyc. El jurat la considera mereixedora del Premi a l’Empresa + Innovadora després d’aconseguir posar en marxa el 2023 una nova fase dels assajos clínics per al desenvolupament de tractaments que poden transformar la manera d’abordar la malaltia.

Peptomyc és una spin-off de l’Institut Vall d’Hebron d’Oncologia (VHIO) i l’Institut Català d’Investigació i Estudis Avançats (ICREA) nascuda el 2014 per aplicar les troballes de la doctora Laura Soucek en la lluita contra el càncer. Al capdavant del programa d’investigació sobre terapèutics experimentals en el VHIO, Soucek s’ha centrat en els seus 20 anys de carrera a trobar com inhibir el gen MYC, responsable de l’activitat de divisió de les cèl·lules de manera ordenada. Aquesta activitat es troba alterada en la majoria dels càncers, de manera que es produeix un creixement descontrolat de les cèl·lules tumorals.

La ‘start-up’ de biotecnologia derivada del VHIO, cofundada per Soucek i la doctora Marie-Eve Beaulieu, la seva directora científica, adopta una metodologia disruptiva, basada en miniproteïnes terapèutiques, molt diferents de les molècules petites, que normalment constitueixen la majoria dels fàrmacs.

Així, Peptomyc ha desenvolupat la molècula Omomyc, considerada "el millor inhibidor directe de MYC", que s’havia mantingut fins ara inabastable. Aquesta solució ha capturat l’interès del sector des del primer moment. "El primer assaig, la fase 1, ens va donar enormes esperances, al demostrar que el nostre fàrmac podia estabilitzar o reduir la malaltia en pacients que ja havien esgotat totes les opcions terapèutiques disponibles", explica Soucek.

En el nou estudi clínic, liderat des del VHIO, hi participen 30 pacients amb càncer de pàncrees metastàtic de sis centres hospitalaris espanyols. Amb una durada prevista de dos anys, l’objectiu és demostrar l’eficàcia de l’inhibidor de MYC en combinació amb la quimioteràpia. "La nostra previsió és que, si tot va bé, puguem tenir un fàrmac al mercat cap al 2028", indica Soucek, que afegeix que "el camí dels nous medicaments fins a la seva aprovació és llarg i es necessitaran més assajos clínics de fase 2 i fase 3".

L’aplicació del fàrmac podria cobrir nombroses indicacions oncològiques, més enllà del càncer de pàncrees. "L’objectiu és arribar al màxim nombre de pacients possible i també al màxim nombre d’indicacions", assenyala la científica, per a qui "l’entrada de finançament condiciona molt la velocitat en què avancen les investigacions", a causa dels importants recursos que requereixen els assajos clínics.

42 milions d’euros

Soucek, CEO de Peptomyc, i la doctora Marie-Eve Beaulieu, cofundadora i directora científica, han aconseguit aixecar fins ara 42 milions d’euros: 31 milions provinents d’inversors privats i 11 milions d’euros procedents de fons públics en forma de beques o crèdits tous. Entre els inversors privats hi ha Invivo Capital, Aliath Bioventures, Aurora Science i business angels.

L’any 2023 va ser especialment rellevant al rebre un important suport públic: als sis milions de préstec convertible per part dels seus actuals inversors s’hi van afegir quatre milions del Ministeri de Ciència i Innovació a través dels fons europeus Next Generation, que inclouen un préstec tou de 2,6 milions d’euros i una beca d’1,4 milions al Laboratori de Modelització de Teràpies antitumorals de l’Institut Vall d’Hebron d’Oncologia, liderat per Soucek. D’altra banda, Peptomyc ha rebut cinc milions d’euros de finançament del programa Accelerator Horizon Europe, del Consell Europeu d’Innovació (EIC). "Els fons europeus són de gran ajuda per poder avançar, però, a més, són un segell d’excel·lència", valora Soucek, ja que menys del 5% de les sol·licituds aconsegueixen finançament en l’Accelerator Horizon Europe.