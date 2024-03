Soler & Palau (S&P): L’èxit d’un model de gestió descentralitzada amb plena confiançaen les filials

"Un creixement equilibrat, molt d’esforç i una política de reinversió constant, tant en innovació com en noves adquisicions". El director general de Soler & Palau (S&P) per a Europa, Juan Manuel Lecue, revela la fórmula que tan bé ha funcionat a la seva companyia, exemple d’empresa familiar catalana líder a nivell global en el seu sector, el mercat de la ventilació.

A punt de celebrar els 75 anys, encara la transició entre la segona i la tercera generació mantenint una trepidant expansió internacional que l’ha portat a implantar-se a 90 països, amb més de 25 centres productius a Europa, Amèrica i Àsia, 34 filials i una àmplia xarxa de distribuïdors propis, que li ha valgut el Premi Empresa + Internacional.

Aquesta firma fabricant de productes de ventilació energèticament eficients per millorar la qualitat d’aire interior porta a terme el seu creixement de manera orgànica i mitjançant adquisicions. En aquest segon cas, escull empreses que "funcionen bé, reconegudes i campiones locals", explica Lecue. S&P aplica el lema de "si alguna cosa funciona, millor no canviar-la", de manera que manté la imatge i el nom de les filials, recolzant-se en la seva reputació, guanyada durant anys.

"Ens agrada el model de gestió descentralitzada amb plena confiança en el coneixement dels equips locals", indica el responsable a Europa. A més d’accés directe a nous mercats, les filials aporten noves tecnologies i productes, de manera que el catàleg d’aquesta multinacional acumula ja més de 10.000 referències. Fins i tot a Europa, cada país compta amb una regulació diferent. L’autonomia de les filials permet alhora respondre a les especificitats de cada mercat. Aquest ritme de creixement orgànic i inorgànic es mantindrà a nivell global, segons la companyia. Només a Europa, contempla diverses adquisicions el 2024.

Una de les fortaleses de S&P és la reinversió de beneficis, tant en investigació com en producció i comercialització. "S&P és una empresa autofinançada, cosa que proporciona una total independència en la presa de decisions", destaca el directiu. Amb cinc centres d’R+D repartits pel món, ha registrat 120 patents pròpies, més de 59 models industrials i quatre models d’utilitat.

Sense norma en blocs residencials

Obrir la finestra per ventilar suposa perdre una gran quantitat d’energia consumida en calefacció i en refrigeració. Els sistemes de ventilació de S&P amb recuperació de calor netegen l’aire viciat mitjançant filtres i introdueixen aire nou permetent un estalvi de fins al 35% en despeses energètiques, segons l’empresa.

Malgrat això, S&P remarca que ha portat la seva expansió sense comptar amb una normativa que recolzi la instal·lació de ventilació amb recuperació de calor en interiors residencials. A Espanya, a més de centres sanitaris, es preveu en usos terciaris (oficines, centres comercials, instal·lacions esportives i culturals), mentre que als edificis residencials optar per sistemes de ventilació amb recuperació de calor queda a la consideració del promotor o de l’arquitecte. Només alguns països nòrdics instal·len de manera generalitzada sistemes de ventilació. "Fem una dura tasca de divulgació i sensibilització per augmentar la conscienciació entorn de la sostenibilitat i l’eficiencia energètica" que comporten els sistemes de ventilació, indica Lecue, que creu que en el futur l’activitat de S&P es veurà ratificada per normes que, algun dia, "hauran d’arribar" a ser implantades.