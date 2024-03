Do Good: Una iniciativa per ajudar les nenes a continuar sent nenes

Dotze milions de nenes són obligades a casar-se cada any al món, la majoria entre els 11 i els 13 anys. I 650 milions de dones estan vivint en un matrimoni celebrat quan encara eren menors i de manera forçada, segons l’Unicef. "Soc una supervivent i, com a tal, tinc el deure de donar a conèixer aquest problema", explica a EL PERIÓDICO Nada al-Ahdal, que quan tenia 11 anys va escapar del Iemen i de la seva família, fugint amb ajuda del seu oncle d’un matrimoni forçat. Contribuir a erradicar el matrimoni infantil és la finalitat de Do Good, programa filantròpic que des de la primavera del 2023 impulsa Value Retail, propietària de l’outlet de moda de La Roca Village i que ha merescut el Premi a l’Empresa + Inclusiva.

La Roca Village, en aliança amb l’Unicef, promou una campanya de conscienciació, #UnlockHerFuture, contra el matrimoni infantil en suport a la causa de Nada al-Ahdal, que defensa l’educació com a arma per posar fi a aquesta agressió en contra els drets humans i la llibertat de les nenes i les dones. "En els últims 10 anys, des que vaig marxar, hi ha hagut un progrés, però no suficient", afirma la jove, que remarca que l’educació no ha d’anar només dirigida a les nenes, sinó també a les seves mares: "Elles són les que han de conèixer els seus propis drets i els de les seves filles".

"Sembla un problema llunyà, però passa contínuament", explica Alberto Bartoli, director de Màrqueting de Do Good. Les nenes són violades impunement i donen a llum quan el seu cos encara no està preparat; moltes moren en el part. La campanya de La Roca Village consisteix a donar a conèixer aquesta situació en diferents fòrums a través de la veu de Nada al-Ahdal.

Arribar a més persones

Ara té 21 anys i parla amb fermesa davant l’"oportunitat d’arribar a més persones, generar consciència i crear sensibilització i un impacte més gran per canviar moltes vides". Així mateix, ajudant a recollir fons per a l’Unicef a través de la seva web, Bartoli indica que La Roca Village es proposa "accelerar el programa d’empoderament i arribar a més comunitats per canviar el futur d’aquestes nenes, perquè puguin ser nenes".

Do Good se serveix dels diferents Village de Value Retail arreu del món per contribuir en diferents causes liderades per activistes que tenen com a denominador comú l’objectiu de millorar la vida de les persones. Cada Village tria el tema a treballar i utilitza tots els seus canals com a altaveu.