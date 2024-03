La descarbonització dinamitzadora industrial

La descarbonització de l’economia catalana està generant nova activitat que es tradueix en projectes i inversions. Segons el balanç de captació d’inversió estrangera d’Acció, el 40% del volum d’inversió del 2023 estava relacionat amb projectes que impulsen la transició verda i digital. Aquestes iniciatives han generat 1.900 llocs de treball (42% del total).

El canvi del model de mobilitat i l’expansió progressiva del cotxe elèctric és un dels sectors que presenta més dinamisme. El Ministeri d’Indústria i Turisme s’ha mostrat confiat que la xinesa Chery acabi produint part de la seva gamma elèctrica a la Zona Franca. El 34% dels vehicles importats a través del port de Barcelona el 2023 van ser elèctrics; d’aquests, el 92% procedia de la Xina.

Replantejar la cadena de valor

Segons els estudis de la Generalitat, la indústria automotriu catalana ha de transformar-se i replantejar tota la cadena de valor per ser productora del vehicle elèctric i del vehicle connectat i autònom. Els informes estimen que l’aportació industrial d’aquestes noves cadenes de valor serà superior a la pèrdua derivada de la progressiva desaparició del motor de combustió. Per això insten a reforçar les empreses tractores ja implantades a Catalunya per generar oportunitats per a la creació i implantació de nova activitat. De moment, la transformació del sector ja ha impulsat diversos projectes que han accedit a més de 300 milions d’euros en ajudes provinents de fons regionals, estatals i europeus. Companyies com ara Moventia, Premi Empresa Familiar 2023, així com totes les operadores de transport públic per carretera, s’està preparant per incrementar les seves inversions en noves flotes de vehicles descarbonitzats.

A més de la mobilitat elèctrica, hi ha nombrosos sectors en l’economia catalana impactats per aquesta transformació: les energies renovables, la rehabilitació d’edificis i l’eficiència energètica. La recuperació d’espais naturals i biodiversitat, la implementació de pràctiques sostenibles en l’agricultura i la gestió de residus encara esperen tenir més expansió.

El 2023 també es va treballar en la gestació de nous projectes basats en els nous combustibles per encaminar l’economia cap a les zero emissions. D’una banda, cada vegada hi ha més empreses que desenvolupen nous projectes o busquen on instal·lar-se i crear una porta d’entrada al Mediterrani per a la importació d’hidrogen verd. De l’altra, Vueling –i el seu president Marco Sansavini, Premi Empresari de l’Any– es troba en negociacions molt avançades amb la Generalitat i diverses administracions locals per desenvolupar una nova indústria de producció de combustible sostenible per a aviació (SAF).

Segons un estudi encarregat per l’aerolínia a PwC, Catalunya té una disponibilitat de residus de 2,9 milions de tones aptes per a SAF, cosa que permetria construir entre tres i quatre plantes per fabricar-lo. La primera es podria començar a aixecar el 2025. L’impacte directe, indirecte i induït entre les quatre plantes (tant en la fase de construcció com en l’operació) seria de 10.640 milions, amb 41.619 llocs de treball.

Directives europees

L’economia circular i les reparacions són font, així mateix, de noves oportunitats. Recolzades per la directiva europea que estableix percentatges específics per al reciclatge de determinats materials el 2025 i el 2030, aquestes activitats motiven l’aparició de nous negocis encaminats a enterrar l’utilitzar i llençar i el creixement d’empreses com PICVISA, Premi Indústria 4.0 2023.

Precisament, aquest mes de març el Parlament Europeu ha donat via lliure a la nova directiva sobre eficiència energètica que obligarà els governs europeus a garantir que tots els edificis de nova construcció siguin climàticament neutres a partir del 2030, una norma que recolza l’argumentari de noves start-ups com 011h, Premi Empresa + Sostenible 2023 . La norma estableix l’eliminació progressiva de l’ús de calderes de gas per al 2040, en favor de les bombes de calor.