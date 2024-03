Pagesos, ramaders i agricultors han fet sentir la seva veu al debat general sobre la pagesia al Parlament. Plataforma Pagesa, la Federació de Cooperatives Agràries, JARC i Unió de Pagesos han portat la problemàtica del sector a la cambra i han reclamat que s'escoltin les seves reivindicacions. "Estem aquí per la mala gestió i unes polítiques nefastes dels darrers anys. I la sequera només ha estat la gota que ha fet vessar el got", ha etzibat Imma Puigcorbé, de la Plataforma Pagesa. "Ara estem en un punt de no retorn. O som un sector prioritari i que es cuida, o no acabaran les protestes", ha continuat Puigcorbé. Defensar el model agrari familiar català i establir un full de ruta per als propers cinc anys han estat altres de les demandes.

Aragonès es compromet a complir amb tot allò que digui que farà El president del Govern, Pere Aragonès, ha dit als pagesos que "és millor prometre poc i complir-ho tot". Durant l'inici del debat del ple monogràfic sobre pagesia, aquest dimarts a la tarda al Parlament, Aragonès s'ha compromès a complir amb tot allò que digui que farà. Si bé ha constatat que hi ha molts aspectes que no estan a les mans de la Generalitat, com ara l'aplicació de l'Estat de la política agrària comuna (PAC). De fet, el president ha demanat a la Moncloa que modifiqui tant la llei de la cadena alimentària com la PAC. En aquesta línia, el cap de l'executiu ha subratllat que no es vol "desentendre" de res, sinó complir amb el que està a les seves mans, i lluitar per canviar tot el que no depengui d'ell. La pagesia protesta a les portes del Parlament: «Que ens escoltin i deixin de criminalitzar-nos»