L'eòlica marina dispara la inversió de la Generalitat a l'Alt Empordà: de 125 a 286 euros per habitant

L’acord entre ERC i PSC deixa, a l’espera del que acabi passant en les converses amb els Comuns, el govern de Pere Aragonès molt a prop d’aprovar els pressupostos del 2024. Un projecte de comptes públics que preveu una inversió de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Empordà molt superior a la del 2023. Un salt de menys de vint milions d’euros a més de quaranta, comptant tant inversions directes com transferències de capital, que en gran part s’explica per l’aposta de la Generalitat per l’eòlica marina al Golf de Roses.

Els 16 milions d’eros que el govern destinarà aquest any a la Plataforma d’Energies Marines (PLEMCAT) de Roses no és només la inversió pública més gran que la Generalitat farà a l’Alt Empordà. És la inversió més gran al conjunt de les comarques gironines i, per exemple, és el doble del que es gastarà amb les obres a l’Hospital Josep Trueta de Girona o quatre vegades del que està previst per la variant d’Olot. Així, un cop sumada la despesa amb el PLEMCAT (una plataforma per estudiar els efectes de l’eòlica marina) i la resta de transferències, el projecte de pressupostos preveu una inversió de 286 euros per habitant. Pels 125 euros del 2023 o els 248 de mitjana al conjunt de les comarques catalanes previstos en aquest projecte de pressupostos del 2024. Aquests 286 euros per habitant baixen fins al 240 si només es compten les «inversions reals». És a dir sense comptar «transferències de recursos a altres agents o transferències de capital».

Tot sumat, en xifres totals, la inversió projectada a l’Alt Empordà és de 41.854.000 euros. I, més enllà dels 16 milions pel PLEMCAT, les principals inversions que la Generalitat hauria d’executar a la comarca passen per camps com el ferroviari (estació de Vilamalla), el de la salut (CAP de l’Escala) o els gairebé tres milions i mig per a la conservació de carreteres.

Les set principals inversions previstes a la comarca

16 milions d’euros per a la «Construcció de la Plataforma d’Energies Marines (PLEMCAT) a Roses»

3,4 milions per a «Conservació de carreteres»; 3,3 milions per «Remodelar l’estació de Vilamalla amb un conveni amb ADIF»

1,6 milions per a la «Restauració ambiental de les activitats extractives Sant Mori 2 i Campos del Molino a Sant Mori»

1,3 milions per l’«Ampliació del CAP de l’Escala»

1,3 milions per al «Soterrament de la línia elèctrica al Parc Natural del Cap de Creus per la carretera de Cadaqués al Far del Cap de Creus»

1,3 milions per al «Desplegament de fibra òptica»

En comparació amb la resta de comarques gironines, on la inversió total prevista s’enfila vi als 178.644.000 euros, el PLEMCAT converteix l’Alt Empordà en la segona que es vol invertir més, rere el Gironès, i la segona en inversió per habitant (després del Ripollès).

179 milions d'euros d'inversió a les comarques gironines