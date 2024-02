Els pagesos gironins han tornat a tallar l'AP-7 i l'N-II a l'alçada de Pontós per reclamar millores de les condicions que té el sector. El tall s'ha produït pels volts de dos quarts d'una de la matinada, tot i que s'han convocat les accions a partir de les vuit del matí. Desenes de tractors han bloquejat l'autopista en els dos sentits i s'han encès dues fogueres amb arbrat, fustes i rodes a cada costat de la carretera. Per altra banda, els pagesos també han bloquejat l'N-II que passa just per sota de l'autopista, però ho han fet amb pins que han tallat. S'espera que al llarg d'aquest dimarts es vagin afegint més tractors a la manifestació.