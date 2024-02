El Govern elevarà fins a un 10,3% el parc de lloguer social que hauran de tenir els municipis amb més demanda d’habitatge el 2044. La consellera de Territori, Ester Capella, ha aprovat aquest dijous de forma provisional el Pla territorial sectorial de l’habitatge (PTSH), un document que ha d’orientar a mig i llarg termini les polítiques d’habitatge a Catalunya. Amb l’aprovació, el departament modifica l’objectiu de lloguer social que recollia el document inicial, que el situava en el 7%, i l’eleva fins al 10,3%. El pla entrarà en vigor l’1 de juliol de 2024 i afectarà 163 municipis on hi viu el 82,7% de la població. Segons ha explicat Capella, el pla permetrà ampliar en 273.000 habitatges el parc de lloguer social de Catalunya.

En declaracions als mitjans aquest dijous a la tarda, la titular de Territori ha detallat que l'increment fins al 10,3% del parc de lloguer social s'aplicarà a 163 municipis catalans declarats àrees de demanda residencial forta i acreditada. De mitjana, amb l'entrada en vigor de la mesura, el parc de lloguer social en el conjunt de Catalunya augmentarà un 9% d'aquí el 2044, un percentatge similar a la mitjana de la Unió Europea (UE).

Aquests són els municipis empordanesos afectats:

Figueres

Vilafant

Vilamalla

Augment de 73.000 pisos de lloguer social

Segons Capella, la revisió del pla implica un augment de 73.000 pisos de lloguer social nous respecte del que preveia el document inicial, aprovat el 2021 i que fixava una mitjana del 7% a vint anys vista. Entre els municipis de demanda forta i acreditada hi ha ciutats com Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Reus, Girona o Vilafranca del Penedès.

La titular de Territori ha explicat que el PTSH fa 17 anys que s'està elaborant i que, prèviament, ha tingut altres aprovacions inicials. "Quan se'ns planteja l'aprovació veiem que hi havia qüestions que s'havien de modificar perquè era bàsic que el pla doni resposta a les necessitats reals com a país, per ara i per als anys vinents", ha defensat Capella. La consellera ha admès que l'objectiu d'assolir un 9% de lloguer social a tot Catalunya és un "objectiu de mínims", però que permet "aterrar línies d'actuació amb dotació pressupostària".

Capella ha afirmat que la voluntat d'elevar els objectius de lloguer social també passa per "interpel·lar" la resta d'administracions implicades, com són els ajuntaments. "Entomar tots plegats el repte de garantir el dret a l'habitatge i que hi hagi prou oferta per a garantir l'accés a l'habitatge", ha apuntat. Preguntada per si l'executiu es planteja augmentar l'objectiu en els anys vinents, la titular de Territori ha assegurat que "el pla permet actuar i, per tant, assolir objectius superiors".

L'anunci s'ha fet en el marc de la reunió del Consell Assessor de l'Habitatge, format per la mateixa Generalitat i l'Administració local, associacions de consumidors i usuaris, de joves, entitats i agents socials sindicals i empresarials, associacions veïnals i col·legis professionals i empresarials. Precisament, relacionat amb els integrants del consell, Capella també explicat que la voluntat de l'executiu és incorporar, a partir d'ara, els moviments socials i del teixit associatiu vinculats a l'habitatge. "Hem convidat als membres que creiem que haurien de ser-hi present, com és la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres, i que mai havien participat en el treball del Consell Assessor", ha indicat la consellera.