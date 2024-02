El sector de les benzineres i de les petrolieres llança un SOS per posar fre als fraus milionaris que fan empreses pirates en la venda de combustibles i que posen en perill la viabilitat de moltes empreses del sector, que no poden competir pels preus anormalment baixos dels carburants que s'aconsegueixen amb les pràctiques fraudulentes. Des del sector s'alerta que els canvis legals promoguts pel Govern precisament per evitar el frau ha provocat una sacsejada al sector i han propiciat involutàriament que es dispari les últimes setmanes.

El Govern ha llançat una reforma de la Llei d'hidrocarburs per posar límit a la proliferació d'aquests fraus milionaris. Una reforma que l'Executiu va incloure en el decret òmnibus de mesures econòmiques de final d'any, però les mesures del qual no entraran en vigor fins al 28 de març. Una moratòria de tres mesos que, segons el sector de les benzineres, ha fet que s'estiguin disparant exponencialment les pràctiques fraudulentes abans que s'apliquin els canvis legals. Les últimes setmanes al voltant d'un miler de benzineres de les 12.000 operatives al mercat espanyol han estat oferint preus dels combustibles per sota dels costos mínims generals i que implicaria venda a pèrdues, segons denuncien fonts del sector, que ho veuen com la demostració de la proliferació de les il·legalitats.

700 milions en IVA

Els fraus són variats i s'estenen a totes les obligacions financeres que s'aplica a les companyies del sector: des dels impagaments per part de moltes empreses de l'IVA o dels impostos especials fins a l'escaqueig dels abonaments de les aportacions obligatòries a la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores), al Sistema d'Informació per a la Certificació dels Biocarburants (SICBIOS) o al Fons Nacional d'Eficiència Energètica (FNEE). Les dades que maneja l'Executiu mostren que només el forat provocat pel frau de l'IVA en la venda de carburants pot pujar als 700 milions anuals, i 95% més per impagaments vinculats als biocarburants.

Diverses patronals del sector dels combustibles s'han unit per reclamar mesures addicionals per eliminar el frau. L'Associació d'Operadors Petrolífers (AOP, que agrupa les grans petrolieres Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras i Gunvor), organitzacions de benzineres independents (Aevecar i UIP), productors de carburants alternatius (APPA Biocarburants i Bio-e) i els operadors de les terminals de combustibles (ATLiq, que inclou Exolum i Disa) preparen una proposta conjunta de noves mesures fiscals i operatives que traslladaran a l'Executiu per acabar amb el frau.

«Condemna a mort»

La Confederació Espanya d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES), que agrupa unes 4.000 benzineres de grups independents, ha alertat aquesta setmana de la “proliferació d'una bossa de frau enorme” que s'ha disparat des de l'inici de l'any per la moratòria en l'aplicació de les noves mesures aprovades per l'Executiu, i ha carregat contra la manca de determinació de l'Administració per acabar amb aquestes pràctiques i contra la complicitat dels centenars de benzineres que es beneficien del frau.

“Les benzineres que adquireixen aquests combustibles a preus anormalment baixos són perfectament conscients del seu paper de col·laboradors necessaris en la comissió d'un delicte, ja que adquireixen el carburant a preus anormalment baixos i després el venen al consumidor final a un preu molt inferior al que es registra de mitjana a la seva zona”, denuncia CEEES. Aquestes estacions de servei “exerceixen una competència absolutament deslleial” i “condemnen a mort les estacions de servei que sí que compleixen les normes”.

La patronal CEEES, que representa prop d'un terç de totes les benzineres del mercat espanyol, exigeix mesures més contundents a l'Executiu. "És hora que l'Administració deixi de fer-se trampes al solitari i carregui amb tot el pes de la llei contra aquelles que no compleixen les regles del joc", apunten des de l'associació. “L'Administració sap què és un preu anormalment sota les condicions específiques d'un mercat determinat. Però navega entre dues aigües, ja que d'una banda aquests defraudadors contribueixen a mantenir a ratlla la inflació, mentre que a l'altre model de balança les arques de l'Estat deixen de recaptar quantitats molt importants, de fins a 700 milions d'euros anuals, segons els càlculs de l'Agència Tributària”.

La reforma del Govern

La reforma legal ja aprovada pel Govern, entre altres aspectes, reforça la capacitat del Ministeri per sancionar les companyies que no paguin aquestes aportacions obligatòries o tots els impostos retirant-los l'habilitació oficial com a operadors del sector o prenent mesures provisionals de manera urgent abans de acabar expedient, per exemple inhabilitant-los de manera temporal.

El Govern posa el focus en una nova regulació dels distribuïdors al detall de productes petrolífers, en entendre que és en aquest camp on és més fàcil cometre irregularitats. D'una banda, a partir d'ara se'ls prohibeix subministrar altres companyies distribuïdores, exercint de facto com a majoristes. La llei d'hidrocarburs permetia en la redacció actual que els distribuïdors al detall poguessin subministrar a altres distribuïdors.

Quan el 2015 es va introduir aquesta mesura, es va considerar que podria tenir un impacte favorable tant en la competència del sector com en els preus del consumidor final, ja que suposava una obertura del mercat de subministrament de combustibles tant a operadors com a distribuïdors. "No obstant, a la pràctica s'ha comprovat que des del 2015 l'efecte ha estat el contrari", s'argumenta des del Govern.

"Estem d'acord amb el sentit de la reforma, però creiem que es queda curta", apunta el secretari general de l'Agrupació Espanyola de Venedors al detall de Carburants i Combustibles (Aevecar), Víctor García Nebreda, que també reclama que se n'avanci l'entrada en vigor dels canvis legals sense esperar a finals de març. "Volem que s'apliqui la reforma com més aviat millor. Els defraudadors veuen que d'aquí a final de març se'ls pot acabar la ganga i el mercat ha embogit amb preus esbojarrats, tan baixos que només s'expliquen si hi ha frau. Volem que la reforma entri en vigor demà mateix”.

"L'Administració mata mosques a canonades amb aquest Reial decret. Primer, sembra el dubte sobre tots els operadors, quan la majoria són legals i fan les coses com cal. I segon, la mesura pot tenir efectes restrictius de la competència en el mercat majorista. Només cal haver acabat amb la figura del 'comercialitzador', intermediaris que no aportaven valor a la cadena per haver acabat amb molts problemes", sosté, per la seva banda, el director general de CEEES, Nacho Rabadán. "A més, s'ha donat un termini de tres mesos fins a l'entrada en vigor de la norma, fet que ha propiciat que els que defrauden estiguin redoblant els seus esforços per delinquir i augmentar la borsa d'IVA que després no liquidaran".