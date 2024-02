Una trentena de membres de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, entre els quals hi havia cellers, allotjaments, restaurants, empreses d’activitats i equipaments turístics, han fet recentment una sortida per conèixer la Ruta del Vi de la DO Empordà i veure experiències que es podrien aplicar al Bages. A la sortida també hi ha participat alguns ajuntaments d'aquesta comarca, a més del conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, i el president de la Denominació d’Origen Pla de Bages, Carles Playà.

En aquest cas, es van visitar els cellers Empordàlia, Mas Llunes, La Vinyeta i Celler de Perelada. Empordàlia és una marca nascuda del cooperativisme que inclou agrobotiga i museu; Mas Llunes, un celler familiar amb una proposta d’enoturisme característica i diferent; La Vinyeta té àmplia oferta de serveis turístics a part de les visites al celler; i el Celler de Peralada enfoca la visita en l’arquitectura i el paisatge i té un macroprojecte singular centrat en l’experiència del visitant. També van poder conèixer el projecte “Vinyes del poble” de Llançà de la mà de la seva alcaldessa, Núria Escarpanter. Aquesta iniciativa inspira els municipis del Bages amb el fet d’incorporar vinya als elements visuals de rotondes i entrades del poble, ja que l’ús de la vinya i la pedra seca contribueixen a potenciar la identitat del territori i alhora són una manera d’estalviar aigua en els enjardinats.

Formació contínua

L’acció forma part de la formació contínua que s’ofereix als integrants de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, amb l’objectiu de garantir-ne la competitivitat, la satisfacció dels visitants i una bona gestió de l’oferta enoturística del territori. Per aquest motiu, cada any s’organitza un viatge a una destinació vinícola propera que pugui servir de referència per al projecte enoturístic de la Ruta del vi. La sortida permet conèixer bones pràctiques d’altres territoris i a la vegada crear xarxa entre els propis membres de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages.

La Ruta del Vi DO Pla de Bages és un projecte gestionat conjuntament per Bages Turisme i la DO Pla de Bages orientat a fomentar la creació d’enoexperiències que posicionin el Bages com una destinació enoturística i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Actualment, Catalunya compta amb 9 Rutes del vi que promocionen l’enoturisme arreu del territori. Agrupades des de l’experiència de l'Empordà i del Penedès, fins a les Rutes del vi més noves com Terra Alta i Conca de Barberà, hi ha un treball conjunt entre les Rutes del vi de Catalunya basat en la cooperació i la transferència de coneixement per a la promoció enogastronòmica del conjunt català. Així mateix, tant el Pla d’Enogastronomia de Catalunya com la designació de Catalunya com a regió Mundial de la Gastronomia 2025 es presenten com una oportunitat per a la promoció enogastronòmica del conjunt català.