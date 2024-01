CaixaBank disposa l’Alt Empordà d’un total de 24 oficines, que donen servei als més de 81.400 clients que té l’entitat a aquesta comarca, a través de 118 empleats.

L’entitat compta amb una oficina centenària a l’Alt Empordà, l’oficina Store Plaça de la Palmera de Figueres. Durant aquests 100 anys, les oficines de CaixaBank han acompanyat als canvis socioeconòmics del municipi, estimulant l’estalvi i la previsió, i ajudant als seus veïns a posar en marxa els seus projectes professionals i familiars. Les oficines han evolucionat com ho han fet els municipis, el país i la ciutadania, adaptant-se a les necessitats de l’entorn i dels seus clients, amb una màxima clara: visió de permanència i vocació de servei, professionalitat i excel·lència.

CaixaBank ofereix cobertura financera a l’Alt Empordà amb un total de 24 oficines i, en 17 d'aquestes localitats, és l'única entitat, complint així amb el compromís de no abandonar municipis en els quals sigui l'únic banc. És la manera d'entendre la inclusió financera per part de l'entitat com una banca pròxima i accessible, mantenint inalterable el seu compromís d'estar a prop dels clients. Aquesta àmplia presència a l’Alt Empordà es complementa amb una xarxa de caixers automàtics d'última generació que permeten realitzar la majoria de les operacions més habituals per part dels clients, com retirades d'efectiu, pagament de rebuts o transferències, entre moltes altres funcionalitats. A l’Alt Empordà, CaixaBank disposa de 73 caixers automàtics.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, ha subratllat "el compromís de l'entitat amb Catalunya d'estar a prop de les persones i de les empreses catalanes i donar-los cobertura financera i atendre les seves necessitats, estiguin on estiguin, a través d'un servei excel·lent". Gonzàlez ha posat en valor "la capil·laritat de l'entitat que li permet oferir servei als clients tant en grans ciutats com en petits municipis gràcies a la seva àmplia xarxa d'oficines".

Els municipis on CaixaBank es l’única entitat a l'Alt Empordà

Sant Pere Pescador Peralada Palau-Saverdera Llers Vilajuïga Portbou L’Armentera Bàscara El Port de la Selva Vilabertran Garriguella Agullana Saus, Camallera i Llampaies Maçanet de Cabrenys Sant Climent Sescebes Darnius Colera