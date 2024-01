L'empresa altempordanesa Alterego Web i la gironina Sixtemia han anunciat un acord per fusionar les dues firmes en un "moviment estratègic destinat a reforçar la seva posició en el mercat de la tecnologia". La nova empresa, que operarà amb el nom d'Avintiam, serà dirigida per Albert Alemany (Alterego Web) i Josep Maria Teixidor (Sixtemia). Avantiam neix amb l'aval de la trajectòria de la firma de Vilafant, reconeguda com a líder en solucions de comerç electrònic i solucions funcionals a empreses de tots els sectors, i el lideratge de Sixtemia en desenvolupament d'apps mòbils a les comarques gironines.

"En unir forces amb Sixtemia, estem entusiasmats sobre les sinergies que crearem per als nostres clients i empleats," explica Albert Alemany, CEO de l'antic Alterego Web. Segons expliquen els seus promotors, Avantiam tindrà una presència reforçada en solucions de gestió i de digitalització de processos empresarials, beneficiant-se d'una base de clients ampliada i amb la possibilitat d'expansió de serveis. "Davant l'arribada d'una nova era en la digitalització, Avantiam està preparada per afrontar els reptes de demà amb agilitat, creativitat i un compromís irrompible cap a la innovació. Continuant amb l'esperit pioner de Sixtemia i Alterego Web, mirarem cap al futur amb determinació i entusiasme, decidits a deixar una empremta quemodelarà el mercat per enfrontar els reptes amb seguretat", detallen en un comunicat.