Les empreses gironines capten 21,5 milions d’euros dels fons Next Generation

Les empreses gironines han captat 21,5 milions d’euros dels fons Next Generation de la Comissió Europea des que es van activar a mitjans del 2021, segons dades d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-.

En total, a Girona, fins a 37 empreses s’han vist beneficiades pels fons (22 al Gironès, 7 a la Selva, 6 a la Garrotxa i 2 a l’Alt Empordà). El Gironès és la comarca que suma un major capital, amb 12,75 milions d’euros, amb Girona com el municipi que concentra la major part d’aquesta suma (9,96 milions). La Selva és la segona regió gironina on les empreses han captat més fons (5,4 milions d’euros), Arbúcies, amb 2,48 milions lidera la captació dels fons a la comarca. La Garrotxa és la tercera demarcació, pel que fa a la captació dels fons Next Generation, concretament amb 1,8 milions d’euros, tots ells destinats a empreses d’Olot. Finalment, l’Alt Empordà suma 1,5 milions d’euros, dels quals 1,28 han estat captats per companyies de Figueres.

El finançament cap a les empreses de la demarcació suposa tan sols el 2,8% del total a Catalunya. Les empreses catalanes han captat 766 milions d’euros dels fons Next Generation, el que suposa el 21% de tot l’Estat espanyol.

Fa poc més d’una setmana, en roda de premsa, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i el director executiu d’ACCIÓ, Joan Romero i Circuns, van donar a conèixer les dades globals a Catalunya. Torrent va explicar que fins ara 618 empreses han accedit als fons Next Generation, , gairebé un 24% del total. És a dir, 1 de cada 4 empreses de l’Estat espanyol que han obtingut finançament d’aquests ajuts per transformar l’economia europea és catalana.

Segons el conseller, aquestes xifres son «una mostra més de la capacitat de les empreses catalanes de liderar la transformació de l’economia mitjançant la palanca històrica que suposen aquests ajuts». Tot i això, el titular d’Empresa i Treball considera que Catalunya «encara podria obtenir molts més bons resultats amb una gestió directa dels fons, des de la proximitat i amb el màxim coneixement de la realitat empresarial catalana».

Segons les dades d’ACCIÓ, les 618 empreses catalanes que han aconseguit fons són majoritàriament pimes (un 83%) i són de 31 comarques diferents.

Respecte els projectes empresarials que es duran a terme amb els fons Next Generation a Catalunya destaquen els d’R+D (9,5% del total), i sectorialment dels àmbits dels sistemes industrials (26%), la salut (16,5%), la química, energia i recursos (8,4%), la mobilitat sostenible (8,2%) i les indústries basades en l’experiència (6,8%).