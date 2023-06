Els càmpings de la demarcació de Girona cada vegada registren més reserves fora de la temporada d'estiu. Així ho han assegurat els empresaris de l'Associació de Càmpings de Girona en l'assemblea anual que s'ha fet aquest dimarts a la tarda. El president de l'associació, Miquel Gotanegra, assegura que des de la Setmana Santa ja tenen bones xifres d'ocupació, sobretot pels turistes sèniors que han crescut en els últims anys. A més, Gotanegra assegura que la temporada "es va allargant cada cop més després de l'estiu" i això permet que el setembre tinguin xifres molt elevades d'ocupació. Per altra banda, els empresaris asseguren que preveuen tancar la temporada amb unes xifres similars a les de l'any passat.

Al llarg d'aquesta Setmana Santa els càmpings gironins avisaven que aquesta temporada estaven registrant bones dades d'ocupació de turistes estrangers que optaven per venir a la Costa Brava fora de temporada. Això permet que els empresaris puguin obrir més mesos, més enllà dels d'estiu. Ara, aquesta ocupació s'ha consolidat i els empresaris asseguren que noten un augment de visitants que els ajuden a omplir el buit que hi havia fins ara entre la Setmana Santa i els mesos d'estiu.

Es tracta, en molts casos, de turistes sèniors que opten per venir a Girona fora de la temporada per aprofitar que encara no hi ha gent però el clima és més suau que en el seu país d'origen. Això fa que des del maig ja hi hagi tots els càmpings gironins oberts i n'hi ha que aposten per tenir les portes obertes durant tot l'any. Pel president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, aquest és un pas important ja que el sector turístic porta "molts anys" treballant per la desestacionalització i finalment ho estan aconseguint.

Atractius turístics tot l'any

Pel president, part del mèrit d'aquesta desestacionalització és el fet d'haver mostrat als visitants tots els atractius turístics que té la demarcació i que es poden fer fora dels mesos d'estiu. Gotanegra ha recordat que hi ha una xarxa de camins de ronda que permeten a la gent passejar i visitar platges i cales desconegudes, entre d'altres atractius. Per altra banda, el president creu que els esdeveniments que organitzen els càmpings en temporada baixa també han contribuït a l'atracció del visitant estranger.

Més enllà dels bons registres durant l'abril i el maig, els càmpings gironins avisen que el nivell de reserves que tenen per tot el setembre també és important i això fa que puguin allargar la temporada turística fins a principis de tardor. Aquestes previsions, conjuntament amb les reserves que tenen pel juny, juliol i agost fan preveure que els càmpings gironins baixaran la persiana a finals de temporada amb un balanç d'ocupació similar a la de l'any passat.

De fet, el 2022 els càmpings van igualar les xifres del 2019, abans de la pandèmia. Aquests bons resultats es deuen al retorn dels turistes estrangers. Al llarg del 2020 i el 2021 els visitants de fora de l'Estat van registrar una gran davallada a causa de les restriccions de la covid-19 i també per la por que s'havia transmès entre la societat per contagiar-se. El 2022 el turisme estranger ja es va recuperar i aquest 2023 es preveu consolidar el retorn d'aquest visitant internacional.

La meitat dels càmpings tenen més de 50 anys

Aquestes xifres s'han anunciat en l'assemblea extraordinària anual que fa l'Associació de Càmpings de Girona i que enguany s'ha celebrat al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). En aquesta trobada, els empresaris han volgut fer un reconeixement als càmpings Castell Montgrí de l'Estartit (Baix Empordà), Nàutic Almatà i Mas Nou, de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Tots tres han complert 50 anys d'història aquest 2023.

Els tres establiments se sumen als 36 que ja havien superat aquest aniversari anteriorment. De fet, el 55% dels associats de l'entitat gironina superen el mig segle de trajectòria. En l'assemblea també es va aprofitar per fer un reconeixement al vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat, pel suport que els ha donat al llarg de tots aquests anys al càrrec.

La jornada es va acabar amb una ponència sobre l'aigua i el turisme i també es va fer un workshop per als responsables d'animació, recepció i activitats dels càmpings. El taller va anar a càrrec de la Universitat de Girona i va comptar amb la col·laboració de la Fundació Gala Salvador Dalí. En aquest taller es van presentar els indrets i propostes culturals de més interès i importància que es poden visitar a les comarques gironines.