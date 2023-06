L'aeroport Girona-Costa Brava ha rebut 122.918 passatgers al maig, una xifra que queda gairebé un 25% per sota en comparació amb els d'ara fa un any. Tot i que s'han incrementat els turistes britànics, la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) ha perdut viatgers d'altres destinacions, sobretot irlandesos, italians o belgues. Aquí hi té a veure, entre d'altres, la retallada de rutes cap a Itàlia que ha fet l'aerolínia de baix cost Ryanair. En paral·lel amb els turistes, també cau el nombre d'operacions. Durant el maig, l'aeroport ha operat 1.559 aterratges i enlairaments, una xifra que suposa un 33,6% menys si es compara amb el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat del 2023, la terminal de Vilobí ha rebut 268.519 passatgers (un 15,1% menys).

L'aeroport de Girona comença la temporada d'estiu a la baixa. Tot i que l'operativa va començar a finals d'abril, no serà fins al juny quan les aerolínies engeguin la majoria de rutes previstes. I això, de moment, es nota en els números. La terminal de Vilobí d'Onyar tanca el maig havent rebut 122.918 passatgers. Si es comparen amb el mateix mes del 2022, suposen un 24,1% menys. I la xifra queda molt més curta si es contraposa amb les xifres prepandèmia (perquè en comparació amb el maig del 2019, el descens és del 46,4%). Les rutes que han tingut més demanda aquest maig són les que connecten Vilobí amb Londres-Stansted, amb Brussel·les-Charleroi, amb Rotterdam, amb Weeze i amb Pisa. I com ja és habitual, la majoria dels qui han passat per l'aeroport de Girona ho han fet amb bitllets de Ryanair. De fet, set de cada deu passatgers (86.372) s'han enlairat o bé aterrat amb avions de la companyia de baix cost irlandesa. Per darrere s'hi troben els qui han volat amb Transavia (15.159), que connecta Vilobí amb els Països Baixos, o bé amb Jet2, que opera connexions al Regne Unit (12.412). Si es passa la lupa per nacionalitats, durant aquest mes de maig l'aeroport ha rebut més turistes britànics. En total, n'hi ha hagut 50.498 que han passat per la terminal (un 13% més en comparació amb el 2022). Però per contra, als mercats estrangers, destaquen les caigudes de passatgers procedents d'Itàlia (6.081, un 54,9% menys) o d'Irlanda (6.104, un 49,3% menys). Aquí hi té a veure, entre d'altres, la reducció de rutes que Ryanair ha fet cap a Itàlia aquest estiu. De les sis que operava l'any passat des de Vilobí d'Onyar, aquest any tan sols se'n mantenen dues (Pisa i Pescara). Un 33% menys d'operacions Les xifres de passatgers, de retruc, també es traslladen a les d'operacions. Durant aquest mes de maig, l'aeroport Girona-Costa Brava ha operat 1.559 aterratges i enlairaments. Són un 33,6% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat, i un 22,1% menys si es tira enrere en el calendari fins al maig del 2019. Per últim, durant aquest maig l'aeroport ha mogut 3,7 tones de mercaderies. En l'acumulat de l'any, entre gener i maig la terminal de Vilobí d'Onyar ha rebut 268.519 passatgers. Són un 15,1% menys en comparació amb els cinc primers mesos del 2022, i un 48% menys en relació amb les xifres prepandèmia (les del 2019). Pel que fa a operacions, l'aeroport de Girona ha registrat 6.277 aterratges i enlairaments d'avions aquest 2023 (un 13,9% menys en comparació amb l'any passat). Pel que fa a la resta d'aeroports catalans, el de Barcelona ha tancat el maig amb 4,4 milions de passatgers (un 17,2% més que l'any passat); el de Reus, amb 138.170 (un 13,8% més) i el de Sabadell n'ha rebut 536 (un 19,8% menys).