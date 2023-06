El Consell Regulador de la denominació d’Origen Empordà ja té molt encarrilada la renovació de la seva nova junta directiva. Dins del procés electoral convocat per la Generalitat aquesta primavera, hi ha hagut una única candidatura que rellevarà la que fins ara ha dirigit Xavier Albertí. Dins d’aquest procés, l’elecció de la presidència serà el darrer pas per a consolidar la renovació, però el consens entre els celleristes és total a favor de Carme Casacuberta, enòloga i propietària del celler Vinyes d’Olivardots.

Capmany va ser, dimecres passat, el lloc escollit per al comiat de quatre dels membres més actius i antics de la junta sortint, que ha acumulat prop de divuit anys en diferents tasques dins de la DO. Un grup format pel president Xavier Albertí, Toni Roig de Mas Llunes, Pere Lloveras de la cooperativa d’Espolla i Marta Pairó del celler Pere Guardiola de Capmany. Xavier Albertí va substituir en el càrrec a Josep Blanch, el 2015. Durant el seu mandat, la DO Empordà ha incentivat la feina d’equip, treballant en la consolidació de l’enoturisme, la potenciació de les varietats autòctones, la investigació amb la beca Puig Vayreda i la imatge de marca. També es va estrenar la nova seu de la plaça del Sol, cedida per l’Ajuntament de Figueres. L’acte es va fer al celler El Parral, on l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona i la DO Empordà està preparant l’obertura de l’espai d’interpretació Vi Vent, que té com a protagonistes la vinya i el vi del territori. L’alcalde en funcions, Joan Fuentes, va ser l’encarregat d’explicar l’estat actual del projecte «que procurarem tenir acabat aquest mateix any amb la voluntat d’aportar un granet de sorra important per a tot l’Empordà». Més d’un centenar de persones van compartir l’acte de comiat de la junta d’Albertí a l’agroceller El Parral, de la mateixa cooperativa, la més antiga de la comarca. Excel·lent balanç del 2022 La Denominació d’Origen Empordà va vendre per primer cop més de 6 milions d’ampolles en un mateix any. Concretament, el 2022, els cellers empordanesos van comercialitzar 6.017.362 ampolles, cosa que representa un augment del 3% respecte a les 5.839.749 unitats venudes l’any anterior. La DO Empordà supera els 6 milions d'ampolles venudes el 2022