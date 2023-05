Els càmpings gironins L’Àmfora, de Sant Pere Pescador, i El Delfín Verde, de Torroella de Montgrí, han estat premiats per la qualitat de les seves instal·lacions i pels serveis que ofereixen amb els prestigiosos ACSI Awards 2023 per la guia de càmpings Auto Camper Service Internacional, que és un referent en el sector. Els dos establiments han estat escollits en la segona edició d’aquests premis celebrada recentment a Altea (Alacant) a partir dels vots dels propis campistes de tot Europa, uns 50.000.

L’Àmfora és un càmping de quatre estrelles que ha estat premiat perquè disposa d’uns sanitaris de qualitat, moderns, nets i adaptats per a persones amb discapacitat. A més, han estat dissenyats amb criteris de sostenibilitat: compten amb polsadors d’aigua per fer-ne un ús eficient, funcionen amb energia produïda per plaques solars i disposen d’un pati interior amb plantes autòctones per aprofitar la llum solar.

I El Delfín Verde ha rebut el guardó perquè compta amb una innovadora instal·lació aquàtica adaptada a l’actual context climàtic que inclou diversos tobogans, piscines , coves i fins i tot un vaixell per garantir la diversió de tota la família.

Per altra banda, 16 càmpings gironins més han obtingut una menció d’honor: els càmpings Rodas i Salatà, de Roses; Nàutic Almata, Laguna i Mas Nou, de Castelló d’Empúries; Les Medes i L’Empordà, de l’Estartit; Aquarius, La Ballena Alegre, Las Palmeras, La Gaviota i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; Illa Mateua, de l’Escala; Eurocamping, de Sant Antoni de Calonge; i Bella Terra i El Pinar, de Blanes.

Les votacions es van produir a través dels diferents webs d’ACSI que acumulen anualment 60 milions de visites i inclouen informació sobre més de 9.500 càmpings. Es podia votar en fins a nou categories. El total es van concedir 120 premis i 326 mencions d’honor.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona Miquel Gotanegra, remarca que aquests guardons “demostren la gran qualitat i l’excel·lència dels establiments i avalen l’esforç del sector perquè la seva oferta sigui cada vegada més sostenible, innovadora i líder a Europa”.

Els càmpings gironins segueixen sumant reconeixements internacionals

Els premis ACSI se sumen als reconeixements internacionals que han rebut en el que portem d’any els càmpings gironins que són referents en sostenibilitat i que fa que el sector es mantingui capdavanter a Europa. El Nàutic Almata, de Castelló d’Empúries, va ser premiat el passat mes de març per la seva trajectòria i qualitat amb el prestigiós DCC-Europa Preis 2023, atorgat pel Deutscher Camping Club (DCC), la principal associació per a campistes a Alemanya, amb uns 85.000 membres. A més, vuit establiments gironins han revalidat aquest 2023 els Top Camping per part de l’ANWB, l’associació automobilística de referència als Països Baixos; i sis càmpings han estat guardonats amb els Superplätze, que concedeix l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) d’Alemanya -l'associació automobilística més gran d'Europa-.

Sobre l’Associació de Càmpings de Girona

L’Associació de càmpings de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 74 associats (el 81 % dels càmpings de les comarques de Girona) que representen 97.002 places turístiques, situant al sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines generen més d’11 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.