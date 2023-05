La pluja dels últims dies ha donat una treva als productors de Denominació d'Origen (DO) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de les comarques gironines. Malgrat que els agricultors estan "preocupats" per la situació, la pluja dels últims dies ha arribat en un moment "clau" per a molts conreus com ara els Fesols de Santa Pau (Garrotxa), la Poma de Girona i les vinyes de l'Empordà. Ara, l'esperança recau en més pluges els propers dies que ajudaran a "salvar la temporada" i mantenir el nivell de producció d'altres anys. Això podria comportar que el preu no s'enfilés en excés per als consumidors per la falta de producte, més enllà de l'encariment que els suposa l'increment de costos per la inflació.

Els productors de Poma de Girona, Fesols de Santa Pau i de la DO Empordà estan "preocupats" per la sequera que viu Catalunya, tot i que la pluja que ha caigut en els últims dies els ha donat un bri d'esperança a les produccions. El president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Antoni Roig, assegura que l'aigua ha arribat en "un moment clau" perquè és quan les vinyes floreixen. L'arribada de l'aigua en aquest moment permet que la planta pugui créixer i això dona "un respir" als productors de vi.

Roig creu que si es repeteix més episodis de pluja com el que s'ha produït els últims dies ajudarà a tenir una "producció similar a l'habitual" de raïm. De fet, el president de la comissió tècnica ha recordat que en els últims anys ja han viscut pluges abundants combinades amb episodis de sequera, tot i que feia temps que no era un escenari "tan dramàtic". Tot i així, Roig recorda que "encara falta molt d'estiu" i és difícil preveure si hi haurà el mateix nivell o no de raïm que en altres veremes.

Pel que fa als productors de Poma de Girona, arriben amb els deures fets i no preveuen que hi hagi una alteració en la recol·lecta de fruita d'aquest any. El president de la IGP, Jaume Armengol, ha recordat que el 2008 hi va haver un altre episodi de sequera que va portar als productors a iniciar un procés d'adaptació.

Per això fa vuit anys van començar a implementar el projecte Giroreg, en què s'instal·la un sistema de reg gota a gota i permet optimitzar un 30% l'aigua que es fa servir per regar els camps. A més, els productors també han canviat els fertilitzants químics pels orgànics i això els permet mantenir el sol més humit. Per altra banda, els agricultors també han fet "una aclarida forta" a les pomeres i això permet que "els arbres no vagin tan estressats" per la manca d'aigua. Amb totes aquestes accions, Armengol augura que es podrà tancar una temporada "amb suficient fruita per servir tot l'any". Si bé és cert que la pluja dels últims dies ha servit per millorar la situació, si en els propers mesos no tornés a ploure els productors hauran de "filar molt prim" amb l'aigua però podran tancar una temporada amb un nivell de fruita semblant a la de l'any passat.

Els productors de fesols de Santa Pau es mostren optimistes i "esperançats" arran de les darreres pluges que han permès fer sembres falses perquè brollin les males herbes. El president de la DOP Fesol de Santa Pau, Lluís Sunyer, explica que d'aquí una setmana sembraran i reconeix que els camps estan "molt bé" per fer-ho. Sunyer espera que les pluges es mantinguin de manera intermitent, per tal de poder anar fent plantades, ja que mai es fa tot de cop.

"Eren molt esperades per tothom i ens anirà molt bé per les sembres primerenques. La veritat és que ens ha anat de fàbula, ara esperem que no s'aturi i que vagi millor que l'any passat", ha remarcat. Val a dir que el 2022 va ser un "mal any" de collita, per culpa de la sequera. Sunyer ha explicat que amb prou feines van poder arribar a la Fira del fesol que es fa al gener i ja s'havien acabat. "No vam poder servir a tothom que ens n'havia demanat", ha lamentat.

El preu

El fet de mantenir la producció similar a la de l'any passat, els productors de Poma de Girona preveuen que els preus no creixeran de forma exponencial per falta de fruita. Malgrat tot, Armengol recorda que part de la fruita s'exporta a d'altres països i això fa més difícil preveure el preu que tindrà la peça. "Tot és molt global i sempre faltarà fruita a un costat o un altre i hi haurà especuladors que jugaran amb això", ha remarcat el president de la IGP Poma de Girona.

Quant al vi, Antoni Roig no creu que el volum de producció de raïm tingui un impacte en el preu del vi. De fet, el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà ha apuntat que els últims canvis en el preu han estat motivats per l'augment dels productes com ara les ampolles, les etiquetes o les caixes de cartró. "A curt termini, les modificacions de producció no són significatives pel preu", ha explicat Roig.

Pel que fa al fesol, Sunyer ha explicat que no van modificar el preu el 2022, malgrat que hi havia poca quantitat de fesols. El president de la DOP Fesol de Santa Pau explica que ho fan perquè en realitat no tenen competència, ja que enlloc més se'n troba. "No ens val la pena", assenyala.