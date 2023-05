L’edifici que acull el recent inaugurat centre logístic d’Amazon a l’Alt Empordà està a la venda. La multinacional del comerç electrònic té llogades les instal·lacions per un període de vint anys, però la propietat és d’Eurofund i Logístic Capital Partners (LCP). Segons va avançar React News, els propietaris del centre logístic han encarregat la venda a la consultora CBRE en una operació valorada en 150 milions d’euros.

Eurofund i LCP van tancar a principis de 2021 un acord amb lCentrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (Cimalsa), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, per adquirir 175.000 metres quadrats al polígon logístic Logis Empordà en el qual es va acabar edificant el centre logístic d’Amazon.

Evolució del mercat logístic

El mercat logístic català va tancar el primer trimestre d’aquest any amb una contractació de 241.800 metres quadrats, xifra que representa un lleuger retrocés del 4,6% si es compara amb els tres primers mesos del 2021, segons dades de la consultora CBRE. En aquest sentit, el director Industrial&Logistics de CBRE Barcelona, David Oliva, explica que el primer trimestre de l’any passat va ser «excepcional» per la contractació del centre logític d’Amazon al Far-Vilamlla. «Les xifres d’aquest any segueixen sent molt bones i confirmen la tendència creixent en termes de contractació logística», assegura Oliva.

En aquest sentit, les dades del primer trimestre d’aquest any representen més del doble de les xifres del 2020, quan es van signar 108.903 metres quadrats, i suposen un creixement del 12,1% en comparació amb el primer trimestre del 2019 (215.752 metres quadrats), una de les millors xifres registrades fins a aquesta data.

La consultora apunta que l’elevada demanda ha situat la taxa de disponibilitat en mínims històrics, amb un 2,5% a tot Catalunya, tot i que preveu que la tendència es reverteixi al llarg de l’any per la incorporació de més de 850.000 metres quadrats per a nous projectes.